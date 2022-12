CDMX: pirotecnia, principal causa de accidentes como quemaduras y amputaciones en menores

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) hace un llamado a la población de la Ciudad de México a evitar el uso de la pirotecnia durante las celebraciones con motivo de las fiestas decembrinas, ya que es la primera causa de accidentes como quemaduras y amputaciones en menores de edad.

La dependencia capitalina exhorta a los padres de familia a evitar que sus hijos compren o jueguen con pirotecnia durante los festejos de Navidad y Año Nuevo. El uso inadecuado de fuegos artificiales puede causar quemaduras graves, lesiones y pérdida de extremidades, disminución de la audición, así como irritación de ojos y vías respiratorias e incluso la muerte.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a los padres a evitar que sus hijos la utilicen durante los festejos de Navidad y Año Nuevo Foto: Cuartoscuro

Para disfrutar las fiestas decembrinas, la SGIRPC sugiere vigilar a los menores de edad cuando caminen en áreas donde se manipulen estos artefactos. Si en la calle están expuestos, es importante colocar tapones en los oídos, ya que el estruendo que generan para lograr los efectos luminosos y humo de colores, provoca la pérdida de células sensoriales.

Los artefactos explosivos o material pirotécnico, no son juguetes y también pueden causar incendios en el lugar o a la distancia. Su almacenamiento debe ser en lugares que cumplan con las normas establecidas de seguridad, y bajo la autorización y supervisión de las autoridades competentes en manejo de pólvora y materiales explosivos.

Necesario mantener a los animales de compañía en lugares cerrados

La SGIRPC recomienda evitar portar artefactos pirotécnicos en los bolsillos, ya que la fricción puede detonarlos; no encenderlos en las manos ni dentro de latas o botes que puedan fragmentarse y causar lesiones; y no recoger del piso aquellos que no hayan detonado y mojarlos antes de levantarlos.

En caso de quemaduras o lesiones, es necesario acudir a los servicios de emergencia y evitar colocar remedios caseros en la piel. De igual manera, se sugiere mantener a los animales de compañía en un lugar cerrado y confortable para protegerlas del ruido, ya que los cohetes pueden alterarlos.

SEGUIR LEYENDO:

CDMX: decomisan 3 toneladas de juegos pirotécnicos en la alcaldía Venustiano Carranza

El Metro de la CDMX tendrá horarios especiales para el 24 y 25 de diciembre, conócelos aquí

Guerrero celebrará fin de año con su tradicional gala de pirotecnia, se utilizarán 200 drones

DME