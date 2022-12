AMLO enfatiza que México no rompe relaciones con Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones con Perú -aunque declaró persona non grata al embajador de México en ese país, Pablo Monroy-, además de que mantiene su embajada en Lima para atender a los mexicanos.

En la conferencia de prensa matutina y sin preguntas de por medio, dijo que el embajador Monroy había llagado a México. “Me acaba de llegar esta información que transmito, el embajador Pablo Monroy, Lilia Paredes, su esposa, Arnold y Alondra Castillo, sus hijos arribaron al aeropuerto de la ciudad de México a las 7:51 horas procedentes de Lima Perú, bienvenido Pablo Monroy, embajador patriota”, dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el gobierno de México llame a cuentas al embajador de Perú en nuestro país.

Sin embargo, López Obrador aclaró que el embajador Monroy aún permanece en territorio peruano. “Y el embajador Pablo Monroy continúa en Lima, y si queremos que se regrese lo más pronto posible. Fueron determinantes, 72 horas, al estilo policiaco, por qué eso no tiene que ver nada con la diplomacia”

El presidente dijo que la crisis que vive Perú “los ha llevado a tomar medidas arbitrarias como la de declarar persona non grata a nuestro embajador en Perú, que hemos estado pendientes la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que regrese pronto, ya está por llegar a México porque lo que más nos importa es cuidar su integridad, y la de su familia”.

Pablo Monroy fue expulsado de Perú. Foto: Archivo

Por ello, recalcó que “la Secretaría Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú, entonces la embajada continúa en su función, ya está nombrado un encargado de la embajada, y seguimos pendientes de los acontecimientos en el Perú”.

AMLO critica a Perú

Fustigó que una de los argumentos de Perú para declarar persona non grata al embajador Pablo Monroy fue que su gobierno no reconoce a la presidenta de Dina Boluarte “porque en política exterior nosotros no podemos reconocer a ninguna autoridad extranjera, esos son asuntos que corresponden a los pueblos, los llamados reconocimientos de los gobiernos extranjeros hacia otros gobiernos surgidos legal, legítimamente o mediante usurpación”.

Indicó que la cancillería informara sobre el tema de Perú, además de qué la mayoría de los turistas mexicanos ya abandonaron ese país.

El mandatario mexicano cuestionó que el gobierno de Perú no reaccionó igual “con los representantes de Estados Unidos, la embajadora de Estados Unidos intervino de manera directa, fue el palacio ver a la presidenta que nombró el congreso y nosotros sólo vamos a conocer esta mañanera nuestra postura y vamos a defender siempre el derecho de hacerlo, que es parte de nuestra política exterior”. Calificó de muy buena el trabajo que hizo el embajador Pablo Monroy.

