Jorge Gaviño asegura que el Metro tendrá un plan maestro de largo plazo, prevén una directriz con vías a 2040

El diputado Jorge Gaviño fue nombrado parte del Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo Metro como consejero técnico, para hablar de esto, fue contactado por Sergio Sarmiento a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

Destacó que se convocaron al sindicato de la institución, arquitectos, ingenieros, expertos, académicos, entre otros a fin de que se prepare un plan transexenal del Metro para que las próximas autoridades tengan lineamientos de acción para que hasta 2040 se realicen cambios relevantes en la infraestructura de este transporte.

El político dijo que todos estos especialistas son de diferentes afinidades políticas y sociales que trabajarán para mejorar este sistema a favor de la ciudadanía.

"Básicamente es un acercamiento al gobierno para que apoyar en las acciones", dijo.

Este órgano buscará que el Metro tenga un avance sostenido y con calidad. FOTO: Cuartoscuro

Sobre la discusión que tuvo con Jesús Sesma, dijo, se derivó de una iniciativa a favor del cuidado de los animales. Indicó que se abstuvo debido a que se propuso que se discutiera de manera apresurada.

"No alcanzó los votos suficientes para que se pudiera discutir", dijo.

Indicó que no se había comprometido a apoyar la propuesta que no conocía y ahora conoce que busca iniciativas como sacrificar a los animales que en cinco días no encuentren a sus dueños o se desaparecerán las veterinarias gratuitas.

"Vamos a oponernos a esa reglamentación que Sesma está promoviendo", dijo.

