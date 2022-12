Claudia Sheinbaum: se darán avances de investigación sobre ataque a Ciro Gómez Leyva hasta que haya detenidos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la investigación sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva tiene avances, sin embargo van a dar más detalles hasta que haya detenciones. Después de una reunión con comuneros en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina condenó la agresión.

“Vamos a ser muy responsables en la información y la investigación que se está haciendo, hay avances, pero por el propio sigilo de la investigación es importante mantenerlo por ahora reservado, en cuanto haya detenciones ya se podrá dar mucha más información. Condenamos la agresión que tuvo y toda la investigación que se está haciendo es de manera profesional.

El blindaje del vehículo del periodista impidió que lo hirieran

FOTO: Especial

“(...) no quisiera avanzar mucho más, sí hay algunos avances en la investigación, pero hasta que no haya detenciones no quisiéramos dar mucha mayor información”, explicó.

El jueves por la noche, después de su jornada laboral, Gómez Leyva fue agredido por un sujeto a bordo de una motocicleta, cerca de su casa, en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón. Dispararon, al menos, en dos ocasiones, pero el blindaje de la camioneta lo salvó.

