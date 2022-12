AMLO reconoce el reto de llevar el internet a todo el país

San Francisco de las Lajas, Pueblo Nuevo, Durango.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció lo difícil que ha sido conectar cumplir con el compromiso de llevar internet a todo el país.

Aseguró que se cumplirá con el Plan de Justicia para los pueblos Au’dam y O’dam, además de que se construirán caminos artesanales ya que para llegar a este comunidad se requiere de un traslado de nueve horas en caminos de terracería que en tiempo de lluvia se complica más.

“Yo hago el compromiso de que haya Internet gratuito, ya estamos trabajando en eso, cuando empezamos hicimos ese compromiso y pensábamos que era fácil, que era una buena tortilla con chile y frijol”, afirmó.

“Yo hago el compromiso de que haya Internet gratuito, ya estamos trabajando en eso"

FOTO: Especial

“Pero no, es un asunto complejo desde el punto de vista tecnológico como lo pintaban muy bonito los técnicos, que no iba a haber problemas, pero no, es bastante complicado, ahora si vamos a poder porque ya estamos instalando como cinco mil antenas en todo el país para garantizar que haya Internet gratuito, y antes de qué yo termine tiene que haber Internet gratuito en todo el territorio, en todas las comunidades”, comprometió.

Acompañado de integrantes del gabinete gabinete, aseguró que se distribuirá el fertilizante de forma gratuita, se instalará una gasolinería del Bienestar y una universidad.

“Hago el compromiso de que estaré con ustedes en seis meses, en junio estoy aquí con ustedes (en Milpilla, comunidad cercana)”, afirmó en el patio de la Escuela Primaria Bilingüe ante cientos habitantes.

Fue un diálogo en la comunidad de San Francisco de las Lajas con los pueblos Au’dam y O’dam. La primera vez que visita un presidente este región. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, dijo que para avanzar en el tema del Plan de Justicia también se requiere construir caminos, siete puentes vehiculares, modernizar tres caminos, y pavimentación con concreto hidráulico.

El gobernador Esteban Villegas se comprometió a trabajar en coordinación para construir los caminos rurales, además de que dijo que hay coincidencias ya que se aprobó un plan de austeridad gubernamental y se suma Durango al programa de becas para personas con discapacidad.

Anunció que el helicóptero en el que se trasladó se convertirá en ambulancia para que haga un recorrido de aproximadamente 40 minutos y no 9 horas por tierra.

“¡Hechos no palabras, hechos no palabras!”, le gritaron mujeres presentes.

El 9 de septiembre, en el Mezquital, un maestro invitó al presidente a visitar su pueblo, San Francisco de las Lajas. “¡Apúntele, apúntele!”, le decía.

Arriba el mandatario federal

Este sábado, López Obrador llegó en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Su aterrizaje quedó grabado en decenas de celulares. Varios jóvenes con gorras que tenía la imagen de granada, la palabra “Jalisco”, la figura de un hombre con sombrero y “727” y un helicóptero.

Para llegar por tierra a San Francisco de las Lajas es un recorrido de 9 horas y medias en camino de terracería. Es una comunidad indígena en la que la mayoría de los habitantes no tiene energía eléctrica ni drenaje.

Aquí se iluminan con ocote y algunos tienen celdas solares. Solo hay internet en la escuela y en una tienda que vende tarjetas de 30 pesos. En esta ocasión, algunos funcionarios federales no viajaron con el primer mandatario en helicóptero militar.

En camionetas 4x4 Silverado de la Secretaría de Bienestar arribaron a la región, la titular, Ariadna Montiel Reyes; el subsecretario del Trabajo, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marath Bolaños López; el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; la directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz; entre otros.

A la 01:30 horas abordaron el convoy de unas 10 camionetas en las instalaciones de Bienestar en la capital. A San Francisco de las Lajas, solo llegaron siete ya que a dos de ellas se les poncho una llanta y otra se qued�� sin gasolina.

SIGUE LEYENDO:

Decreto de lugares sagrados busca proteger el patrimonio de los pueblos indígenas

Gobierno de México presenta avances del Plan de Justicia para Cananea

AMLO regresa más de 29 mil hectáreas a etnia Yaqui