AMLO regresa más de 29 mil hectáreas a etnia Yaqui

Cómo una forma de reparar el despojo histórico que ha sufrido la etnia Yaqui de Sonora, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador le regresó más de 29 mil hectáreas a la tribu, para que dispongan de ellas como mejor les parezca. Fue en un evento protocolario realizado en el pueblo de Belém, donde el presidente dijo que con esta acción se empieza a consolidar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, donde se logra restituirle la dignidad de esta etnia, históricamente dañada por los gobiernos.

El evento fue llevado a cabo en el pueblo de Belém

Para restituir estos terrenos se compraron 11 predios a seis propietarios por 420 millones de pesos, dando un total de 29 mil 420 hectáreas, con lo cual se ha regresado a la tribu un total de 32 mil 482 hectáreas. Ante esto el gobernador tradicional de Belém informó que recuperar este territorio sagrado representa un logro a más de 100 años de lucha donde muchos de sus antepasados murieron y con el acto de hoy se honra su memoria. Del plan de justicia queda pendientes las obras para dotar de agua y drenaje a los 8 pueblos Yaquis, que se informó van en un 75%.

Se compraron 11 predios a seis propietarios por 420 millones de pesos

Plan de salud

En la misma gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance de la implementación del Plan Nacional de Salud IMSS-Bienestar en Sonora, en un evento protocolario realizado en el Hospital General de Navojoa. Asimismo, indicó que este año se implementará el modelo en 12 estados.

Indicó que se busca que sea un sistema de primera como los mejores del mundo, “es un desafío para que lo logremos, ya empezamos, llevábamos tres estados porque no es machaca sonorense, o coyote, si estuviera en Tabasco diría que no son tamalitos de chipilin”, apuntó.

El presidente aclaró que este modelo contará con suficiente presupuesto para que absolutamente todos los ciudadanos puedan recibir atención médica de calidad, con médicos especialistas y medicinas suficientes. Se informó que para rehabilitar el Hospital de Navojoa se invirtieron 7 millones 200 mil pesos, además que en Sonora también se modernizaron 150 centros de salud, que atenderán a la sociedad bajo este esquema.

El mandatario supervisó el avance del Plan Nacional de Salud IMSS-Bienestar

