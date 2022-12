AMLO: no solo las relaciones con Perú están en pausa, también con España

A pesar de los tratos entre México y España presumidos ayer por el canciller Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la relación entre ambos países se mantiene en pausa.

"Continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del estado, al Rey de España y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme, le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más. Pero cuando le pedimos que para el reinicio iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad, ofreciendo no solo España, el estado mexicano perdón, disculpas por el extermino, la represión los asesinatos a los pueblos originarios, salen con que tenemos que agradecer que vinieron a civilizarnos", explicó.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal expuso que para superar la pausa el gobierno de España debe hacer una autocrítica sobre la Conquista y la Colonia en México.

"Que haya una autocrítica, no les vamos a pedir que nos devuelvan todo lo que se llevaron, nada más que reconozcan de que hubieron abusos, masacres que se reprimió a los pueblos originarios y que nosotros después de la independencia también cometimos esos excesos", indicó.

López Obrador dijo que las empresas que deseen hacer negocios lícitos en México pueden hacerlo, siempre y cuando no vengan a promover la corrupción.

El mandatario se quejó del intervencionismo. FOTO: Presidencia

Ve mano de EU en Perú

Al resaltar que la cancillería encabeza un operativo para sacar de Perú a los mexicanos que lo soliciten, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el “estado de excepción” en ese país decretado por la nueva presidenta Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo; también, el mandatario mexicano acusó que hay mano de la Embajada de Estados Unidos en ese país.

En la mañanera de este viernes, instruyó a transmitir dos videos en el que aparece Luis Alberto Otálora, ministro de Defensa de Perú, defendiendo el estado de emergencia para aplacar las protestas sociales y violencia iniciada por la destitución y encarcelamiento de Castillo.

“También esta decisión de las cúpulas en qué benefician al pueblo, en nada. Un comerciante en lima que tiene que cerrar su negocio, un campesino o un obrero, incluso un empresario, los que viven del turismo, quién va a ir a Machu Picchu, por una decisión de los de arriba, con un nivel de insensatez. Ese precepto sí deberían de ponerlo en Constitución, el de la Insensatez de los políticos, la irracionalidad de los políticos, porque ese sí se puede medir sin problema, el que le aplican a Castillo es incapacidad moral, ¿quién mide eso, quién da un certificado si existe capacidad o incapacidad moral, quién creó eso”, dijo.

Recordó que él y sus pares de Colombia, Argentina y Bolivia firmaron y enviaron un posicionamiento sobre la situación en Perú en el que le pidieron a Boluarte, entre otras cosas, no reprimir al pueblo.

“En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos un estado de sitio con los militares y soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente electo y por la forma que actuó el Congreso”, dijo.

Además, criticó que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, recibiera en el Palacio de Gobierno a Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en ese país, quien declaró que el gobierno de Biden respalda a ese nuevo gobierno.

“Nada más voy a decirles que el presidente Lincon nunca reconoció a Maximiliano; el presidente Wilson nunca reconoció a Huerta. Y hasta ahí la dejamos”, dijo.

Antes, dijo la reunión de Boluarte y Kenna son prácticas viajes, de las que quizá no está enterado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que si no cambian no se va a lograr una convivencia, armonía, en toda América.

“Donde está la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias. A lo mejor esto ni lo sabe el señor Blinken del Departamento de Estado y es un asunto de la embajada, porque así lo han hecho siempre, sobre todo en América Latina. Antes era peor, habían como dos presidentes, el del Palacio y el de la Embajada, y ponían y quitaban a los presidentes a su antojo, pero ya eso no debe de seguir, que las cosas cambien”, expuso.

