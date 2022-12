Hugo López-Gatell descarta el uso obligatorio del cubrebocas a nivel nacional

Después de que Nuevo León volviera al uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados ante el repunte de contagios Covid-19, la Secretaría de Salud federal descartó este martes replicar la medida de salud pública y reiteró que no impondrá ninguna a la población.

“Definitivamente no vamos a poner ninguna medida de carácter obligatorio porque existe una probada experiencia científica en la salud pública de que las medias que se imponen no son útiles, no son efectivas, pero además esto es completamente congruente con un principio de conducta política que ha dispuesto el presidente y que nos rige a todo su gabinete, de que las cosas no se imponen, se persuaden amablemente. Entonces, se junta la ciencia con una política de esta naturaleza”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la dependencia, Hugo López-Gatell.

Resaltó que el cubre bocas ayuda a disminuir la salida de las secreciones respiratorias de todas las personas que lo usen, sobre todo para quienes están contagiados propagan menos el virus.

Exhortó a la población que no se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 a acudir a los centros de salud a inmunizarse.

“Las medidas de salud pública no se pueden imponer porque las medidas de salud pública prácticamente todas lo que requieren es convencimiento de la gente, y ese convencimiento surge de conocer la utilidad del que haya una persuasión amable, incluyente, para que las personas cambien una conducta, usen un instrumento, se pongan una vacuna, etcétera”, señaló.

Pese a esto, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que en esta temporada invernal se han incrementado los casos de Covid-19.Dijo que las hospitalizaciones en el país crecieron solamente para llegar al cuatro por ciento para camas generales y dos por ciento para camas con ventilador, además de que la mortalidad es baja comparado con la segunda ola de esta enfermedad.

