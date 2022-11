Santiago Creel se adelanta a AMLO y le envía un libro con dedicatoria incluida

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se adelantó al presidente Andrés Manuel López Obrador y con dedicatoria incluida, envió un libro para explicarle sobre el significado de oligarquía, mientras espera el diccionario que le prometió el primer mandatario señaló que una oligarquía es entre muchos aspectos, cuando un gobierno no reconoce a la oposición.

“Presidente. Le envió el libro “La Política” de Aristóteles. El pueblo somos todos incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser este un diálogo, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos. Atentamente, Santiago Creel”, señaló el panista en su mensaje inscrito en el libro.

Lo anterior, en respuesta a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este lunes en la que se refirió a lo dicho la semana pasada por el diputado presidente, respecto que el máximo oligarca del país es el mandatario y la principal oligarquía es Morena.

El panista aseguró que el mandatario es el que practica la oligarquía.

El legislador panista reiteró lo dicho y señaló que además podría ampliar el concepto, haciendo referencia a aspectos que caracterizan la actual administración del gobierno federal.

“Una oligarquía se da cuando solo un grupo domina el poder en contra del resto; es decir, cuando un grupo no reconoce a la oposición, no reconoce a la diversidad que existe en este país, cuando impone en la Cámara de Diputados un Presupuesto de Egresos de la Federación sin que se le mueva una sola coma, las iniciativas del presidente o cuando desde la mañana se dicta qué ciudadano es bueno y qué ciudadano no lo es, qué pueblo es bueno y qué pueblo no lo es, estamos hablando de alguien que intenta concentra todo el poder o que intenta tomar todas las decisiones y esa es la definición de oligarquía”, señaló el diputado presidente.

Creel firmó el mensaje que envió en el libro al titular del Ejecutivo y se dijo a la espera del diccionario que López Obrador, dijo que le enviaría y reiteró su llamado a que se puedan reunir para dialogar, en este caso sobre ambos libros.

El político fue señalado por el presidente como parte de la oligarquía hace unos días. FOTO: Cuartoscuro

“Entre tanto recibo el diccionario de la política que me prometió el presidente el día de ayer, voy a enviarle el libro de “La Política” de Aristóteles para que él pueda con mayor detenimiento de lo que lo hizo el día de ayer y estoy seguro que podrá realizar una lectura, pues más pausada, con mayor reflexión sobre el significado de la oligarquía, Le he dedicado este libro de Aristóteles y de “La Política” al presidente de la República”, señaló Creel.

