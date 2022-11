Tamaulipas: anularán más notarías, hasta el momento se han cancelado tres

Más notarías podrían ser anuladas debido a que no se cumplieron con todos los requisitos establecidos en Ley del Notariado, indicó Tania Contreras López, consejera jurídica del Ejecutivo Estatal, quien mencionó que son más de 75 los expedientes de notarías los cuales son revisados debido a las irregularidades observadas.

Comentó que no tiene conocimiento de que algunos de los afectados hayan recurrido a amparos, e insistió en que por tratarse de una nulidad no procede el amparo. Hasta ahora ya han sido anuladas tres notarías y no se descarta que otras tantas puedan ser canceladas.

Revisan permisos otorgados por la administración pasada

De los 75 expedientes objeto de revisión 28 corresponden a fiats de notarías y 48 son de aspirantes a notario, señaló. Todas los fiats de notario así como aspirantías otorgados durante la pasada administración son objeto de una revisión a fondo en sus expedientes, con el propósito de verificar que sí se cumplieron con todos los requisitos.

Comentó que durante la revisión de los expedientes en otros tantos se ha encontrado que no cumplen con sus requisitos en totalidad por lo cual se haría la anulación de más notarias y es que en la mayoría de los casos no se cumplió con la aplicación de los exámenes teóricos y prácticos

Añadió si recurren a un amparo no hay razón no le asiste la razón pues faltaron al requisito de someterse a los exámenes y no cumplieron con otros requisitos establecidos en la ley.

Anunció que ya se están adoptando medidas para evitar irregularidades Foto: José A. Hernández

Contreras López, comentó que se están adoptando medidas a efecto de evitar que tales irregularidades se vuelvan a repetir en el otorgamiento de los fiats y funcionen de la mejor en beneficio de los ciudadanos.

Aseguró que existe disposición para escuchar a las personas que se estimen y presenten los argumentos, las pruebas de que si cumplieron con los requisitos, pero insistió en que son evidentes las irregularidades observadas en el otorgamiento de las aspirantías y fiats de notarías, por lo cual la nulidad es procedente como lo establece la misma Ley del Notariado.

DME