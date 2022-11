Caso Ariadna Fernanda: ¿por qué las dos necropsias tienen resultados diferentes?

Aunque poco a poco hay luz en el camino para descubrir qué fue lo que pasó en el presunto asesinato de Ariadna Fernanda, hay detalles que han causado intriga y, para la opinión pública, indignación. Un ejemplo son los resultados tan distantes de las dos necropsias que se le hicieron al cuerpo de la joven, uno por parte de la Fiscalía de Morelos y otro por la Fiscalía de la Ciudad de México.

En un principio, el órgano jurisdiccional morelense determinó que falleció por intoxicación de alcohol que provocó una broncoaspiración. Sin embargo, la dependencia capitalina señaló que los motivos de la muerte fueron un trauma múltiple. Pero ¿cuál es la razón por la que los resultados son tan diferentes?

Para Sayuri Herrera Román, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es la experticia y metodología. Explica que en la capital del país se ha detallado un protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género.

Defendió que los médicos forenses se han capacitado para ser meticulosos en el análisis de las causas de la muertes de las mujeres. Por ello, resaltó que las investigaciones hechas por la dependencia en la que trabaja tiene todos los elementos para determinar que la muerte de Ariadna fue en la Ciudad de México, lo que le da la competencia para solicitar órdenes de aprehensión y, a su vez, las detenciones, como el caso de Vanesa “N” y Rautel “N”, presuntos responsables del asesinato.

“Nosotros contamos con una carpeta de investigación sólida”, reiteró en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group.

El lunes, dos personas encontraron su cuerpo sin vida sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán (Foto: Especial)

Ariadna Fernanda subió a un taxi y no regresó

Ariadna Fernanda, una joven de 27 años de edad, fue reportada desaparecida el pasado 30 de octubre tras haber salido con sus amigos en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Fue el lunes cuando dos personas encontraron su cuerpo sin vida sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán en Santiago Tepetlapa, a un costado de la base de un puente.

Un usuario de twitter identificado como Ricardo Calderón Jiménez, cuyo perfil ya fue borrado, publicó cómo sucedió el hallazgo: "El día de ayer rodaba en bicicleta con una amiga desde CDMX hasta Tepoztlán. Pasando la Pera tomamos la desviación hacia Tepotzotlán y un kilómetro antes de la caseta paramos a hidratar y ahí hallamos el cuerpo de una chica de unos 27 años, de 1.60 metros aproximadamente" escribió.

Además del relato, compartió fotografías de algunas partes del cuerpo en donde se aprecian tatuajes y accesorios para poder identificarla y pidió ayuda a los internautas para que compartieran la publicación y llegara a sus conocidos, pues llamaron a los servicios de emergencia, pero temía que el cuerpo de la joven terminara en una fosa común.

La búsqueda de Adriana Fernanda

Los familiares y amigos de la joven iniciaron la búsqueda de Ariadna Fernanda luego de su desaparición el pasado 30 de octubre cerca de las 21:00 horas, según relatan sus conocidos, subió a un taxi y después ya no se supo más de ella. Algunas versiones refieren que la joven se encontraba en estado de ebriedad, lo cual supuestamente no le importó a sus amigos quienes la dejaron irse sola en el vehículo, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Tras el hallazgo de su cadáver, internautas exigen justicia con el hashtag #JusticiaParaAri para que se esclarezca su muerte y no quede impune, asimismo, que las autoridades encuentren al o los responsables de la desaparición y asesinato de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado a más de 80 kilómetros del lugar en donde fue vista por última vez. De acuerdo con los servicios de emergencia, la mujer que encontraron en la carretera y cuyas características coinciden con Ariadna, llevaba tiempo que había fallecido.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, sin embargo, en las imágenes difundidas en redes sociales se pueden ver algunos rasguños en su cuerpo lo que podría indicar que hubo violencia. De igual forma, aún no hay pruebas suficientes para determinar si el taxi en el que subió estuvo involucrado en su plagio y asesinato, no obstante, ya se realiza una investigación sobre el caso.

Los familiares y amigos de la joven iniciaron la búsqueda de Ariadna Fernanda luego de su desaparición el pasado 30 de octubre (Foto: Especial)

La muerte, según la Fiscalía

Ariadna Fernanda falleció por intoxicación de alcohol que provocó una broncorespiración, informó el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Vale recordar que la mujer de 27 años desapareció en la Ciudad de México, pero su cuerpo fue hallado en la carretera La Pera-Cuautla en el kilómetro 7 el pasado lunes 31 de octubre.

El fiscal dijo que posiblemente la joven fue trasladada de la Ciudad de México a Morelos ya sin vida. El reporte de la necropsia revela que la causa de la muerte es "broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica".

El funcionario informó que no se encontró huellas de violencia en su cuerpo, tampoco hay rastros de abuso sexual. También comentó que según la necropsia se encontró más de 498.335 miligramos de alcohol en la sangre, lo que se presume provocó una muerte por parálisis de los centros respiratorios y vasomotor.

La joven originaria de la Ciudad de México estaba en un bar con su amigos en la colonia La Condesa, pero su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 7 de la autopista La Pera- Cuautla, a la altura de Tepoztlán el.pasado lunes 31 de octubre. El celular de la joven hallada muerta en las inmediaciones de Tepoztlán no ha sido localizado.

La otra versión

Este domingo 6 de noviembre del 2022, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó que se levantó una alerta para dar con el paradero de Rautel "N", después de determinar que supuestamente estuvo involucrado en el asesinato de la joven Ariadna Fernanda después de ser vista por última vez el pasado 30 de octubre y días después localizada sin vida en una carretera en el estado de Morelos.

La fiscal Godoy informó en un mensaje en las redes sociales de la Fiscalía CDMX, que a petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, se solicitó la realización de una nueva necropsia, que realizaron expertos del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior, en colaboración con peritos de esta Fiscalía, esta necropsia, estableció que el cuerpo de Ariadna presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal.

A la par, un grupo de detectives de la Fiscalía CDMX tuvieron acceso a imágenes de cámaras particulares de videovigilancia de un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur, con la anuencia del apoderado legal del lugar. En dichas grabaciones se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento, cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil.

