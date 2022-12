Hoy no circula 1 de diciembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Estamos a punto de iniciar el último mes del año y prácticamente tocamos la puerta a la al inicio de 2023. Sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este jueves 1 de diciembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 1 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 1 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Gobierno CDMX lanza campaña en Metro para combatir la violencia hacia las mujeres

Como parte de los esfuerzos gubernamentales para eliminar la violencia contra la mujer, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, lleva a cabo una campaña a través de redes sociales y en las Líneas 1 y 2 del Metro para promover el derecho de las mujeres a contar con un transporte público libre de violencia.

La campaña implementada a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), tiene como objetivo compartir a usuarias y usuarios del Metro de la CDMX la importancia de que las mujeres viajen seguras y libres de cualquier acto que pudiera amenazar su integridad.

Sigue leyendo:

ComeMóviles de CDMX han entregado más de 2 millones de raciones de alimentos

¿Qué está pasando en la Monumental Plaza de Toros México? Suspendieron la temporada 2022-2023

¿Cuándo entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito para motociclistas?