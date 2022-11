Claudia Sheinbaum manda buenos deseos a México en partido contra Arabia Saudita

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, envió un mensaje para desearle suerte en su tercer partido a la Selección Nacional, que hoy se enfrenta a Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y que hoy se encuentra en el último lugar de la tabla para el pase de los octavos de final.

“Toda la suerte del mundo a la Selección Nacional. ¡Ánimo! México”, mencionó la mandataria en un mensaje en su cuenta oficial Twitter; posteo que fue acompañado con una fotografía del escudo del TRI, aunque en esta ocasión no compartió cómo lo veía ya que poco antes estaba dando el banderazo de inicio a la entrega del Gas Bienestar en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco.

Es importante señalar que actualmente, la Selección Mexicana se disputa su pase a los octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol; asimismo, es relevante que los mexicanos dependen del resultado del partido de Polonia vs Argentina. Esto debido a que el marcador del primer partido, México vs Polonia, quedó cero, y en México vs Argentina, perdió nuestra selección 0-2.

Así ha vivido la Dra. Sheinbaum el Mundial

Claudia Sheinbuam ha compartido con las y los capitalinos cómo ha vivido el Mundial, y a través de algunos videos se puede percibir su apoyo a la Selección Nacional Mexicana.

En el primer partido, México vs Polonia, se vio a la mandataria disfrutando del partido en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en compañía de servidores públicos, en ese momento se veía a la Dra. Sheinbaum aplaudir y aventar una que otra porra. “¡México, México, ra ra ra!”.

Para el partido México vs Argentina, Sheinbaum Pardo disfrutó del encuentro desde la comodidad de su casa con su futuro esposo Jesús María Tarriba. En la imagen compartida a través de su cuenta de Instagram, se ve a los dos sonrientes y abrazados.

