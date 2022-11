Reforma Electoral: “Al diablo sus instituciones”, todo lo que debes saber sobre el conflicto AMLO vs INE

“Al diablo sus instituciones” decía un frenético Andrés Manuel López Obrador luego de que acusó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) -liderado por Luis Carlos Ugalde- de haber ayudado a orquestar el “fraude” en la elección presidencial de 2006 donde Felipe Calderón Hinojosa quedó con 35.89 por ciento de los sufragios contra el 35.31 que obtuvo AMLO. Desde entonces, el ahora presidente de la República ha estado en conflicto en varias ocasiones con el nuevo INE a pesar de haber tenido una corta tregua durante las presidenciales de 2018. La pugna más reciente es sobre la Reforma Electoral.

Como candidato a la presidencia de México por la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PVEM), López Obrador felicitaba hace cuatro años al presidente del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por comprometerse a que aquellas elecciones serían libres y limpias; sin embargo, el entonces político de oposición seguía arremetiendo contra el instituto rector del sufragio popular.

"Los achichincles de la mafia del poder”

En 2016, fue el año en que el tabasqueño llamó por primera vez a los consejeros del INE "achichincles de la mafia del poder”, toda vez que el órgano rector determinó quitar varios registros de candidaturas a Morena en Durango y en Zacatecas, por lo que el fundador de Morena aseguró que lo que hicieron los consejeros del INE “fue muy grave”.

Una vez que Andrés Manuel López llegó al mandato federal, una de sus primeras acciones fue anunciar su plan de austeridad en su gobierno que también incluía bajar el sueldo de los consejeros del INE, AMLO prometió que ningún servidor público debería ganar más que el presidente de México. "El servidor público no está para hacerse millonario. No podría un servidor público hacerse millonario, sólo siendo corrupto, entonces sí se hace millonario", indicaba el jefe del Ejecutivo Federal.

En respuesta, el INE evitó seguir las directrices de López Obrador, y parecería que el pleito entre ambas partes tomaría un camino de “venganza”, cuando en las pasadas elecciones estatales de 2021, el instituto electoral bajó de la contienda al candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, debido a que no entregó en tiempo y forma su informe de gastos de precampaña electoral. “Cómo voy a quedarme callado, nada más porque soy presidente… Eso, para mí, es un atentado a la democracia, así de claro juego sucio, antidemocrático”, acusó AMLO.

Lorenzo Córdova mantiene un conflicto con AMLO. Foto: Cuartoscuro

Justo en dichas elecciones, Lorenzo Córdova señaló que las conferencias de prensa Mañaneras que encabeza López Obrador debían suspenderse como parte de la veda electoral ya que consideraban que era utilizadas como propagandas gubernamentales al presentar los logros de la administración que influirían en la decisión del voto hacia los candidatos del partido con el que el mandatario llegó al poder. En respuesta, el tabasqueño dijo:

"No debe confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda?, el que yo esté llamando a votar por un partido, de manera directa o simulada, subliminal. Nosotros no vamos hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno".

Tras un análisis del INE, se pidió a Presidencia que debían eliminar de las redes sociales las Mañaneras donde daban cuenta de los avances del sexenio. El pleito escaló con la designación del presupuesto al INE, que envió su solicitud de ingresos a la SHCP, pedían 24 mil 649.5 millones de pesos; pero en el Proyecto del Presupuesto los diputados le asignaron 19 mil 736.5 millones de pesos, casi 5 mil millones menos.

Así llegó la planeación de la jornada de la Revocación de Mandato, y el INE argumentó que no podría llevarse a cabo por la falta de presupuesto. Aunque se hizo el ejercicio para que la gente decidiera si López Obrador seguía o dimitía a su cargo como presidente, no se realizó como cualquier jornada electoral y quedó como otro conflicto entre AMLO y el INE.

El reciente reclamo de AMLO al INE

Este jueves 3 de noviembre de 2022, durante la Mañanera, López Obrador criticó a Lorenzo Córdova luego de que el INE ocultó una encuesta sobre la Reforma Electoral que no les favorecía, aseveró que “fue un pacto de silencio”. “Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, una creo que a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados, y como los resultados no les favorecían ocultaron la información”, aseveró.

“Y ayer sale el presidente del INE, que da la verdad pena ajena, eso era cuatro meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la Reforma Electoral… Sería muy bueno hacer otra”, expresó el presidente.

Lo anterior luego de que el consejero presidente del INE publicara un tuit en contra de la aprobación de una nueva Reforma Electoral: “Una reforma político-electoral requiere siempre del máximo consenso posible; consenso que es producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas, y de un diagnóstico certero sobre el funcionamiento del sistema electoral que pretende modificarse”.

Las reacciones en la esfera política

Por su parte, y sobre el tema de la Reforma Electoral, el ex presidente del extinto IFE y ex consejero del INE, Luis Carlos Ugalde, afirmó que la propuesta de reforma que impulsa López Obrador “es una mentira populista”, “Tienes que estar conectado con el partido oficial”, declaró este jueves al charlar con Mario Maldonado por el Heraldo Televisión, y es que aseguró que "si esta reforma se aprueba, el INE se va a volver una extensión del gobierno".

Asimismo, el consejero del INE, Ciro Murayama dijo en julio de este año que el instituto está dispuesto a participar en Reforma Electoral; sin embargo, ante la declaración de AMLO quien dijo que la intención de la reforma no es desaparecer al instituto electoral, hoy sentenció en entrevista con Sergio y Lupita por la señal de radio del Heraldo Media Group que en realidad es todo lo contrario y sí se busca destruir al INE.

Ciro Murayama advirtió sobre la Reforma Electoral. Foto: Archivo

"Un INE que no tiene una estructura profesional y permanente y cuyos consejeros sean cercanos al presidente eso es destruir al órgano autónomo", y enfatizó: "Hay que defender eso que costó tanto años construir". Señaló que un padrón electoral organizado por la Secretaría de Gobernación u otra dependencia, podría ocasionar un problema de opacidad. "Eso fue lo que nos llevó a la crisis del 88 donde había rasurados en el padrón", acotó.

A principios de este año, el quien fuera líder moral de la izquierda mexicana y fundador del PRD, Cuahutémoc Cárdenas, que también acusó de fraude electoral rumbo a la presidencia, al entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ve como “algo personal” el conflicto que sostiene López Obrador con el INE.

“Yo no veo que haya o que vaya necesariamente a encontrarse cerrazón en un lado. Yo sigo pensando que un diálogo de buena fe, un diálogo abierto podría resolver la confrontación que aparentemente, lo digo así, aparentemente es por el presupuesto, pero que ya hay muchas cuestiones de orden personal y seguramente raspones de un lado a otro”, aseguró en una entrevista radiofónica.

