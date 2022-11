El gobierno de García Cabeza de Vaca recibió observaciones por 17 mil mdp de parte de la ASF

La Auditoria Superior de la Federación formuló observaciones al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca por un monto de 17 mil millones de pesos, de recursos aportados por la Federación a Tamaulipas. Norma Angelica Pedraza Melo, titular de la Contraloría Estatal, reveló que entre el 2017 y 2021 la Auditoria Superior de la Federación practico auditorias al gobierno del estado las cuales arrojaron una serie de observaciones por un monto del orden de 17 mil millones de pesos, las cuales no han sido solventadas.

Indicó que la mayoría de las observaciones están en contratos de compras y de obras públicas. No preciso el número de las observaciones formuladas por la Auditoria Superior de la Federación al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, pero comentó que la mayoría de estas no fueron solventadas.

Se trata de irregularidades en las cuentas estatales que deben ser explicadas. FOTO: Archivo.

Hasta ahora la Auditoria Superior de la Federación no ha fincado responsabilidades a la administración de García Cabeza de Vaca tras no solventar las observaciones a lo largo de cinco años.

Hizo hincapié en que dentro de tales observaciones no se incluye el ejercicio fiscal 2022 es decir el proceso de entrega-recepción.

Hasta ahora el proceso no ha incluido por lo cual aún no se tiene establecido a cuánto asciende el monto de lo observado.

En ese sentido, comentó que se han formulado carpetas de investigación administrativa a las cuales da seguimiento la Contraloría Estatal, en tanto que otras carpetas de investigación que hacen suponer la presunción de un delito se han turnado a la Consejería Jurídica para la presentación de las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Reiteró que continua con el proceso de entrega recepción de citar a exfuncionarios para solventar observaciones y demás. En ese sentido, advirtió que los exservidores que no atiendan los citatorios serán requeridos por otra vía.

