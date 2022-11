Las 10 frases más importantes de AMLO en el Zócalo: del "no a la reelección" a "hay relevo generacional"

La marcha en favor del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha llegado al Zócalo de la Ciudad de México. Los cuatro kilómetros que separan la plaza del monumento fuero recorridos por miles de personas desde las 9:00 de la mañana. El titular del Ejecutivo se unió al contingente en el emblemático Paseo de la Reforma, donde en el año 2006, encabezó un plantón para manifestarse por los resultados de aquella contienda presidencial donde resultó vencedor Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, ya con el poder, el propio AMLO hizo un llamado desde hace dos semanas para participar en la movilización en respuesta a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Ángel de la Independencia, un lugar emblemático para las movilizaciones y corazón de México, ha reunido desde antes de la hora programada a cientos de personas, provenientes de todas las alcaldías capitalinas y los estados de la República. "Es un honor estar con Obrador", son las leyendas que se leen en las pancartas y las consignas que lanzan los manifestantes.

AMLO fue resguardado por una valla que construyeron los asistentes a la marcha

Fíguras políticas como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adan Augusto López caminaron junto al mandatario. Además también se contó con la presencia de los estados gobernados por mandatarios emanados de la Cuarta Transformación, tales como Layda Sansores (Campeche), Cuauhtémoc Blanco (Morelos), Miguel Barbosa (Puebla), David Monreal (Zacatecas), Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Cuitláhuac García (Veracruz), entre otros.

“Son las 3:00 en punto. Me da mucho gusto estar con ustedes”, así comenzó con su discurso el presidente López Obrador. “Amor con amor se paga”. El mandatario emitió dos reflexiones: que la mayoría de los asistentes a la marcha son jóvenes, “hay relevo generacional”. Por otro lado, dijo que esta movilización va por todas esas mujeres y hombres que lo acompañaron durante toda su trayectoria política y ahora están ausentes. “Les dedicamos este acto porque comenzamos a luchar desde muy temprano, desde hace muchos años”, agregó desde un templete.

La cita a la marcha fue a las 9 de la mañana en el Ángel de la Independencia

Ante sus simpatizantes, AMLO aseguró que su gobierno le ha dado prioridad a los pueblos indígenas, pues no se excluye a nadie y se garantizan los derechos de todas y todos. “Por el bien de México, primero los pobres”. De acuerdo con el mandatario, en los estados con mayor pobreza, 30 millones de personas reciben de manera directa —por lo menos— una porción del presupuesto público a través de programas sociales.

“En unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo”, dijo el jefe de estado tras asegurar que la población mexicana se benefició al aumentar el salario mínimo en términos reales del 62%, mientras que en la zona de la frontera es hasta el doble.

Destacó su labor en el sector educativo aumentando las becas desde los niveles de preescolar hasta superior. El incremento en los salarios de los docentes y la creación de planteles educativos.

AMLO caminó junto a simpatizantes y gobernadores emanados de la 4T

López Obrador aplaudió que en menos de 5 meses se vacunó a todos los adultos mayores en México y agradeció a los trabajadores de la salud por su desempeño durante la pandemia por COVID-19.

Con respecto al abasto de medicamentos, subrayó que ya no “hay cajas registradoras” porque ya no se cobra la atención médica ni los medicamentos.

Aclaró que durante su administración se está reduciendo la violencia. “Los delitos del fuero federal han bajado en 27.3%. De igual forma, en coordinación con los gobierno estatales se ha logrado reducir el robo de autos en 40% y el secuestro en 68%”, acató.

Por su parte, el ejecutivo pidió un aplauso para los 40 millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y envían sus remesas al país.

El presidente terminó nombrando su modelo de gobierno como “humanismo mexicano”. “En lo político no aceptamos el derrotismo. Estamos a favor de lo que expresó Miguel Hidalgo: ‘el pueblo que quiera ser libre, lo será'”, definió como parte de su modelo de gobierno.

El discurso duró alrededor de 1 hora con 37 minutos y finalizó entonando el Himno Nacional.

10 frases más importantes de Cuarto Informe

1.- "Me siento muy feliz porque la mayoría de los asistentes en la marcha son jóvenes, hay relevo generacional. Amor con Amor se paga".

2.- "En mi gobierno le decimos 'NO' a la reelección, somos maderistas y como dijo aquel patriota, 'sufragio efectivo, no reelección'".

3.- "En unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo. Por el bien de México, primero los pobres”.

4.- “Cada vez que había crisis, se contrataba deuda para rescatar a los de arriba. Al carajo con todo esto”.

5.- “En cuatro años no hemos comprado un sólo auto nuevo para ningún funcionario del poder ejecutivo federal”.

6.- . “Los delitos del fuero federal han bajado en 27.3%. De igual forma, en coordinación con los gobierno estatales se ha logrado reducir el robo de autos en 40% y el secuestro en 68%”.

7.- “Que no coman ansias nuestros adversarios: ya va a empezar a refinar gasolina Dos Bocas".

El discurso duró alrededor de 1 hora con 37 minutos y finalizó entonando el Himno Nacional

8.- “En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna, no se permite la violación a los Derechos Humanos; la autoridad no es cómplice".

9.- "Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación".

10.- “Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo”.

