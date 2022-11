VIDEOS: se escapa un cachorro de león en Veracruz y lo captan paseando por una zona residencial

Momentos de angustia se vivieron dentro del fraccionamiento de Lomas Residencial, del municipio de Alvarado en Veracruz, cuando un cachorro de león fue captado paseando felizmente entre las casas y carros del lugar. A través de las redes sociales los internautas empezaron a subir y replicar sus videos donde veían al "pequeño gatito" saltar de un lado al otro y disfrutar de las áreas verdes que ofrece la zona. En el primer video que se viralizó en internet podemos observar el andar del animal suelto y sin ningún tipo de vigilancia. se pasea por la banqueta hasta llegar al único "hueco" con pasto de la zona. El felino luce algo desorientado, puesto que observa constantemente a su alrededor, como su buscase a alguien.

En el segundo video que rápidamente se posicionó como tendencia en el estado de Veracruz, se ve al cachorro descansar en el pasto mientras una de las vecinas de la zona lo graba y se cuestiona que hace este felino "fuera de la casa". Aunque la internauta lo confunde con un "tigre". Parece que el video era para algún grupo de comunicación de los habitantes del fraccionamiento, dado que la mujer pregunta directamente "Vecinos, ¿de dónde se salió?". Incluso pareciese que el león sabía que hablaban de él, puesto que gira directamente a la cámara que lo graba.

Ya en un tercer video vemos como finalmente se termina la angustia de los propietarios de la casas del fraccionamiento, puesto que un hombre joven vestido de negro que aparentemente es su dueño, recoge al cachorro de león. En la escena vemos como sale a perseguir a este felino como si se tratase de un perrito que se le escapó de su hogar. Después vemos a otro hombre de gris llevarle al otro a un perro de raza Malamute de Alaska de enormes dimensiones, puesto que equipara al tamaño del pequeño león. El chico de gris le pasa al de negro la correa del perro y podemos notar como el canino no le tiene ningún tipo de miedo al felino. En cambio, se acercan como si fuesen "hermanos" mientras que el cachorro de león se acercaba al can con mucho afecto.

¿Qué dicen las redes sociales?

De acuerdo con varios internautas, en redes sociales se ha señalado que la supuesta dueña del león es una abogada que tiene relación con los influencers de nombre "Yessica". Sin embargo, tal información no ha sido confirmada. También verificamos si las que las autoridades locales habían reportado algo al respecto o habían incluso si habían intervenido directamente en la situación, pero hasta el momento no se ha publicado nada en sus cuentas oficiales. Por su parte, la organización Earth Mission publicó en su cuenta de Facebook un el segundo video viral del animal donde una de las vecinas cuestiona de dónde provino del león. Acompañado del contenido multimedia, escribió que era una “enorme irresponsabilidad” tener esta clase de felinos y más que nada sueltos dentro de una zona habitacional.

"Esto es sumamente peligroso ya que puede lastimar a alguna persona o mascota. La vida silvestre no es doméstica y su mala tenencia puede representar un riesgo para las personas y para el propio ejemplar, ya que después de los accidentes terminan sacrificando a los animales, o peor, enviándolos a 'santuarios' a morir. No basta con tener los papeles que acreditan la legal procedencia de un gran felino, se debe cumplir con las condiciones necesarias para la tenencia de estos animales, y eso el vendedor no se los dice.", dijo la organización no gubernamental en Facebook.

Cabe destacar que de acuerdo con el medio local "Urbis Veracruz", portal digital y de noticias del estado, sí acudieron cinco patrullas de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz para asegurar al animal. Además aseguró que la verdadera dueña se encontró molesta por la presencia de las autoridades locales y se justificó diciendo que el animal "no hace nada" y que "no era para tanto". Aseguró a través de videos, que desgraciadamente solo circulan por cuentas que replicaron la información, que el felino come "tres pollitos al día. No perros ni niños." Otros medios locales aseguran que la organización Earth Mission ya se ha levantado una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Así que lo más probable es que el caso escale ante las autoridades correspondientes.

