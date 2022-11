Américo Villarreal Santiago prevé que los tamaulipecos marchen con AMLO el fin de semana

Al llevar a cabo la visita en Altamira para atestiguar obras diversas que se vienen poniendo en marcha como la pavimentación de calles, Américo Villarreal Santiago señaló que esperan gran participación de las y los tamaulipecos a la marcha que está convocando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que hay mucho entusiasmo de los ciudadanos para ir y vivir este evento histórico como ferviente seguidor de la transformación y a la vez fiel creyente de principios de no mentir, no robar y no traicionan, recalca el entrevistado.

"Creo que este es un momento histórico como ferviente seguidor de esta transformación y como creyente de estos principios de no mentir, no robar y no traicionar, es una gran oportunidad de poder acompañar a nuestro presidente este 27 y yo sé que muchos Tamaulipecos le estaremos acompañando y caminando con él", declaró el hijo del gobernador de Tamaulipas.

La actividad del mandatario, se realizará este 27 de noviembre y será del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la ciudad de México.

El objetivo de la marcha a la que se ha convocado a millones de mexicanos y extranjeros es para dejar constancia de que el país ha avanzado en los años que lleva la Cuarta Transformación en el poder.

