TelevisaUnivisión golea en transmisiones del mundial

El balón comenzó a rodar por las canchas de Qatar. La máxima fiesta del fútbol dio inicio el pasado domingo para deleite de millones de fans alrededor del mundo y, en México, el fervor de los aficionados hacia este deporte se refleja en los números que el rating arroja.

Tan sólo durante el día de ayer (martes 22), tres partidos (Argentina-Arabia Saudita, Dinamarca-Túnez y México-Polonia) sumaron más de 28 millones de televidentes a favor de TelevisaUnivision.

A través de un comunicado, la empresa de entretenimiento y contenidos dio a conocer destacadas cifras de rating, destacando que alrededor de 21 millones de televidentes en la República Mexicana sintonizaron su señal para seguir los partidos México vs. Polonia, Dinamarca vs. Túnez y Argentina vs. Arabia Saudita.

Preferidos para la Selección

Asimismo, 4.3 millones de personas también disfrutaron la repetición del encuentro entre mexicanos y polacos, el cual fue retransmitido por la señal de Canal 5.

La oferta televisiva y digital de TelevisaUnivision se posiciona como la favorita Foto: Especial

Ello significa que la empresa de San Ángel superó en audiencia del partido de la Selección Mexicana, tan solo en TV, a su más cercano competidor, llegando a 14.2 millones de televidentes. Además, también se registraron 3 millones de dispositivos conectados a la plataforma de streaming ViX, para seguir en vivo dicho encuentro.

Por lo tanto, durante este inicio del Mundial, la oferta televisiva y digital de TelevisaUnivision se posiciona como la favorita en el país, lo que refuerza "el compromiso de llevar a cada hogar, a cada oficina y a millones de dispositivos electrónicos, la mejor oferta de contenido para seguir vibrando juntos en esta Copa del Mundo", señaló.

