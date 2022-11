En la UdeG declaran a Enrique Alfaro Non Grato

Enrique Alfaro fue declarado persona Non Grata en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y en redes sociales con el hashtag #FueraAlfaro el rector general Ricardo Villanueva, llamó a la comunidad universitaria a mostrar su asistencia en la mega marcha de este miércoles que pese al boicot para evitar que llegarán los universitarios, afirman que la asistencia fue 145 mil personas.

La petición de declarar persona Non Grata al mandatario, se dio por parte de la presidenta electa de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, primera mujer en presidir este organismo estudiantil, y que fue avalada por el rector general.

"Cuando la Universidad y los universitarios necesitamos del gobernador como hoy, señor gobernador, te lo digo fuerte y claro: Nos abandonaste y no lo vamos a olvidar y si la FEU lo declara Non Grato, pues Non Grato será este gobernador porque los estudiantes aquí sí mandan", dijo Villanueva.

El objetivo de esta marcha es exigir un presupuesto justo para el 2023, sin embargo, pese a que el pasado sábado acudió Ricardo Villanueva ante los legisladores y les solicitó un incremento de al menos mil cien millones más para poder sostener el incremento en la matrícula y poder recibir en otras sedes a más jóvenes, principalmente en educación media superior, la Comisión de Hacienda, decidió ayer retirar 37 millones de pesos para 2023 bajo el argumento de que se gastan en marchas, difusión y conciertos.

La marcha que inició en punto de las 11 horas del edificio de rectoría con las autoridades universitarias Foto: Especial

PEF 2023

El Paquete Económico para ejercer el próximo año se aprobó ayer martes en una sesión extraordinaria en donde las pocas modificaciones al presupuesto aprobadas unas cuantas horas antes, no estaban reflejadas en los tomos del mismo y sobre el cual se supone deben aprobar los legisladores, además de que tenían como plazo el próximo 15 de diciembre, pero se decidió adelantar la votación y aunque los 37 millones de pesos sí se ejercerán y se destinarán para la construcción del Centro Universitario de Tlaquepaque, lo ejecutará la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

"En Jalisco tenemos un gobernante que confunde autoridad con virilidad; un gobernante que confunde potestad con prepotencia; tenemos un gobernante que confunde el poder público con el apetito personal. Que gran muestra de virilidad nos diste ayer gobernador, que gran muestra de virilidad mandar a todo el Congreso a demostrar que no hay división de poderes en Jalisco, que gran muestra de virilidad, a este gobierno verdaderamente ya no le importa nada, ni su imagen ni su trascendencia".

Lamentó que la separación de poderes no se tenga presente en la entidad y que el papel de la actual legislación pasará a la historia como vergonzosa al ceder en la aprobación de este paquete Económico sin que se integrará la voz, no solo de la Universidad sino de la sociedad civil.

"Este problema no es por los 140 millones que nos quitaron al presupuesto porque defender los 140 millones del Museo (de Ciencias Ambientales) si fuera por dinero, ya nos está costando dos mil 800 millones defender los 140, pero quienes con dinero se venden, quienes con dinero compran voluntades no entienden de dignidad y no saben lo que es dar una batalla por el orgullo de ser universitario, sin dinero, pero viendo a la gente de frente, sin dinero, pero con la dignidad intacta", recalcó.

La marcha que inició en punto de las 11 horas del edificio de rectoría con las autoridades universitarias para unirse en La Plaza Liberación junto con grupos que salieron de al menos cinco puntos de la ciudad y que venían de distintos municipios.

Sin embargo, acusaron que desde el Gobierno del Estado se impedía su arribo para participar en la manifestación e incluso se reportó falla en la línea del tren ligero, en el Macrobus y algunas rutas de transporte público no brindaron el servicio.

Finalmente, Villanueva dijo que esos 37 millones de pesos que le quitaron de la Comisión de Hacienda, representa un golpe de miles de millones de pesos.

"Esos 37 millones de pesos no nos lo quitaron para un año nos lo quitaron para toda la vida, cuando te quitan de lo irreductible te lo quitan para toda la vida; en 20 años son 740 millones que nos quitaron, más la inflación, entonces es un golpe de miles de millones de pesos".

