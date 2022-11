En crisis sanitaria en Durango por un hongo proveniente de un medicamento anestésico

Durango sufre de una crisis de salud con la presencia de la meningitis micótica, que aceleró los trabajos de los investigadores y especialistas, al grado que se logró determinar que fue un procedimiento anestésico que se aplicó en hospitales y clínicas particulares a mujeres que programaron el nacimiento de sus respectivos hijos.

Al paso de los meses se manifestó como meningitis aséptica, lo que encendió las alertas. Hasta la fecha suman nueve muertas, 58 pacientes en el hospital, 300 casos sospechosos, nueve carpetas de investigación y cuatro hospitales cerrados.

Lisbeth Yoselin, de 23 años, recibió a su bebé el 21 de agosto en el Hospital del Parque, y después de cinco días inició con dolores de cabeza y fiebre; los médicos de manera inicial aseguraron que era leche acumulada, pues es común que se presenten cuadros de este tipo por esa causa.

Después de algunos análisis, se determinó que era una infección en vías urinarias, pero continuaron los malestares, al grado que ya no podía sostener a su hijo.

“El dolor de cabeza no la dejaba”, asegura su madre a las afueras del hospital 450, donde se atienden a 58 pacientes con los mismos síntomas y con un tratamiento que no en algunos enfermos no avanza de manera satisfactoria como los médicos quisieran.

Lisbeth Yoselin y su mamá vieron las noticias donde se parecían los síntomas con los que ella presentaba y el día 4 de noviembre acudió al hospital público; desde entonces, su familia no deja de acudir para rezar y pedir por su restablecimiento.

En esa fecha, fue cuando las autoridades del sector salud estatal implementaron centros de atención integral con neólogos, infectólogos y psicólogos, entre otros especialistas, para aplicar los protocolos para determinar que causaba esa condición.

Determinaron que era meningitis aséptica provocada por un hongo proveniente de un medicamento anestésico y comenzó la verificación de clínicas y hospitales. Las autoridades ubicaron cuatro donde se utilizó esa medicina, se iniciaron nueve carpetas de investigación y se cerraron los establecimientos.

A partir de entrevistas con los anestesiólogos, se inició una una línea de investigación donde se indicaba que presuntamente serían un lote de este medicamento contaminado o un lote de agujas, por lo que las comisiones para la Protección Contra Riesgos Sanitarios estatal y federal atendieron la emergencia y recuperaron los fármacos.

ÚNICA EN EL MUNDO

Expertos internacionales trabajan en Durango para revisar los protocolos de salud derivados de la contingencia causada por la meningitis, para fortalecer la atención a pacientes como lo ha hecho el gobierno del estado desde el inicio de esta crisis.

“Se trabaja con toda la fuerza y capital humano para combatirla de manera eficaz”, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, Gabriel García Rodríguez.

Se trata de una situación inédita en el mundo, por eso las autoridades federales y estatales se mantienen coordinados con la intención de colaborar como herramienta operativa para fortalecer los trabajos del gobierno que encabeza Esteban Villegas Villarreal, a fin de buscar los mejores tratamientos para los pacientes.

El director de Epidemiología, en coordinación con el Comando Interinstitucional del Sector Salud e integrantes del gabinete estatal, realizaron un análisis minucioso sobre el comportamiento de este padecimiento, con el objetivo de mantener la búsqueda de tratamientos más fuertes y combatir esta enfermedad.

“Estamos trabajando con toda nuestra fuerza”, expresó el funcionario federal, al detallar que se hace todo lo humanamente posible para establecer el agente causal del padecimiento y, con ello, brindar un tratamiento eficaz; además se atienden a la par, las situaciones de maternidad y salud mental.

70% DE PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN

Hasta el momento se tienen identificados casi 300 pacientes a quienes les practicaron una cesárea u otro tipo de intervención quirúrgica, pero no detectaron que el medicamento venía con el hongo fusarium solani, que genera diversos síntomas y llega hasta el cerebro; en ocasiones causa la muerte.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal manifestó su preocupación por esta situación, por lo que instruyó brindar toda la atención con hospitalización e insumos médicos sin escatimar costo alguno.

El problema se ha centrado en la ciudad de Durango, pero llegaron casos a la comarca lagunera, como una paciente tuvo un parto en la capital y se regresó a su lugar de origen, en Lerdo, y presentó los síntomas, por lo que de inmediato se aplicó el tratamiento en el IMSS de Torreón, Coahuila.

En tanto, Durango recibió un cargamento de medicamento a través del Insabi, para fortalecer el servicio y tratamiento a pacientes con meningitis aséptica por hongo, dio a conocer la secretaria de Salud, Irasema Kondo Padilla.

El cargamento de fármacos fue trasladado por la Guardia Nacional, el cual contaba con dos mil dosis de voriconazol, 6 mil 500 de amforericina b liposomal y 10 mil dosis de paracetamol inyectable.

Estos medicamentos in vitro matan al hongo, pero el sistema nervioso no reacciona igual al fármaco que se suministra y, aunado a las afectaciones de cada paciente, su efectividad es distinta por eso se tienen médicos para cada uno de los 57 casos que se observan con la evolución del tratamiento para adecuarlo y lograr la recuperación de la salud.

Especialistas consideran que las probabilidades de recuperación es de 70 por ciento.

LA ESPERANZA ESTÁ EN LA FE

Todas las noches en el hospital 450, donde están los pacientes, se hace oración comunitaria con familiares de los más de 200 infectados, para que se logre la recuperación de sus enfermos; hasta este lugar han llegado personas a entregar alimentos de manera gratuita.

Además, el DIF estatal entrega alimento y pañales para los hijos de las pacientes, mientras que a las familias que han perdido a un ser querido por esta causa, se ha pagado todos los gastos funerarios y apoyo psicológico para todos los involucrados.

LA OTRA CRISIS

Los esposos de las pacientes han perdido su ingreso, porque no han podido acudir a sus trabajos y acusan que ha habido falta de solidaridad de los patrones, lo cual se ha externado en redes sociales, donde exigen a las cámaras empresariales intervenir a favor de estas familias para que no pierdan los empleos.

Los hospitales y clínicas han perdido casi en su totalidad la atención médica de los duranguenses, saturando los servicios públicos de esta capital del estado.

Hasta este momento no se ha recuperado al cien por ciento ninguna paciente; sin embargo, una, a quien se le realizó un procedimiento de lavado cerebral, muestra una mejoría importante, por lo que se estudia como una alternativa.

Además, no se descarta al lograr la recuperación, las pacientes tengan algunas secuelas que tendrán que ser atendidas con el paso del tiempo.

