AMLO dedica una frase de José Saramago a la oposición: “son ciegos que, viendo, no ven”

A unos días de celebrar el aniversario de cuarto año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes que las acciones y obras de infraestructura de su gobierno porque dijo ya están ayudando al desarrollo del país, y utilizando una cita del escritor José Saramago señaló que los opositores que niegan los logros son “ciegos que, viendo, no ven”.

López Obrador presentará un informe por los cuatro años de su gobierno en el Zócalo capitalino, el próximo 27 de noviembre después de encabezar una marcha del Ángel de la Independencia a ese punto.

“Tienen razón, no van a ayudar, ya están ayudando (las obras del infraestructura), o sea lo puedo probar: no ha aumentado el precio de las gasolinas, no ha aumentado el precio del diesel, no ha aumentado el precio de la luz, si por eso va a estar muy buena la marcha, pero no sólo eso, sobre desarrollo, ¿saben cuánto es en plaza generado por la construcción del Tren Maya? 110 mil empleos”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

Resaltó que en los cuatro años de este gobierno, aun con la pandemia del COVID-19, “estamos alrededor de 1 millón 500 mil nuevos empleos, nunca en el sureste se habían creado tantos empleados, nunca en la historia reciente, pero es que nuestros adversarios está muy molestos”.

Pidió a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, proyectar la cita de Saramago sobre los que no ven. La cita del escritor dice: “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”.

“Es que, cuando uno se enoja, cuando uno anda de mal humor, frustrado, amargado, no entienden razones, estos no vuelven en sí, vuelven no”, agregó.

Asegura que esta movilización busca festejar la 4T. FOTO: Presidencia.

Llama a marchar el domingo

“Sí hay motivos para celebrar”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que la marcha del domingo 27 de noviembre no es por la reforma electoral sino por los cuatro años y los logros de la transformación. En la conferencia de prensa matutina, aseguró que la movilización es porque hay esperanza y felicidad en el pueblo de México pese a calamidades y la pandemia.

Llamó a que sus simpatizantes se vistan de cualquier color, usan desde zapatos o huaraches y lleven instrumentos musicales como guitarra o acordeón. Incluso destacó que está bajando la incidencia delictiva y en el caso del secuestro -que afecta a los que más tienen— hay una reducción de 68.1%

“La marcha del domingo no es por la Reforma Electoral, ya estoy por enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el poder Legislativo y si se requiere en el poder Judicial, si hay una controversia constitucional, o se declara inconstitucional en el caso que se aprueba la ley, ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no, la marcha es para celebrar”, aclaró.

El presidente afirmó que se celebrará que en México ya no domina la oligarquía, se combate a la corrupción, y los potentados pagan impuestos.

Esta movilización ha sido catalogada como una respuesta a la convocada el pasado 13 de noviembre.

“La marcha es para decir que hay esperanzas, que hay felicidad de nuestro pueblo, la marcha es para decir que a pesar de la pandemia y otras calamidades México está avanzando y acrecienta su prestigio en el concierto de las naciones en el mundo, por eso es la marcha”, recalcó.

“Es para decir que no aceptamos el clasicismo, ni la discriminación, la marcha es para decir que está triunfando en nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia, la marcha es para decir que la pases fruto de la justicia, a matches para decir que ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión y que a partir de enero tendrá un aumento de 25%”, dijo.

