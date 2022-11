Entregan a Claudia Sheinbaum calaverita literaria por Día de Muertos

Cada martes, la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acude a la Audiencia Pública para escuchar a las y los ciudadanos, pero en esta ocasión, la mandataria presumió que recibió una calaverita literaria por el Día de Muertos. La entrega de la tradicional composición literaria ocurrió gracias a que Sheinbaum atiende personalmente a las personas que buscan respuesta, orientación o asesoramiento a alguna problemática en la CDMX.

En estas Audiencias Públicas, funcionarios de gobierno atienden demandas sobre seguridad, acceso a la justicia, petición de empleo, entre otros. En ese sentido, Sheinbaum ha comentado en sus redes sociales que ser “servidor público significa servir al pueblo. Nunca se nos debe olvidar estar cerca siempre, escuchar y entender las necesidades de quien más lo necesita. Si no, te pierdes en los intereses de los menos y en la burocracia infernal".

Así fue como el día de ayer, 1 de noviembre, alguien le entregó una calaverita literaria a Claudia Sheinbaum, en ella se puede leer algunas de las acciones que la jefa de Gobierno ha implementado durante sus años de mandato, como el programa “Mi Beca para Empezar”, que ayuda a niñas y niños a seguir con sus estudios, o bien los nuevos sistemas de transporte público, como el Cablebús.

Calaverita a Claudia Sheinbaum

A continuación te presentamos la calaverita literaria que alguien, quien no fue especificado por la mandataria, le escribió a la Dra. Sheinbaum por el Día de Muertos.

Al salir de la Audiencia Ciudadana

La tilica y flaca a Claudia Sheinbaum

Se le apareció

Buscando llevarse a más de un

Funcionario corrupto directo al panteón

Sacó de su bolsa una lista

Imposible de terminar

Y muy segura dijo:

Una Jefa de Gobierno no puede faltar

Comenzó a buscarla en su lista,

Vuelta y vuelta sin parar

Pero Claudia dijo:

En esa lista no me has de encontrar.

La calaca muy burlona le decía sin cesar:

Calla, calla, mi doctora, ahorita

Te voy a encontrar.

Ya cansada de buscar pregunto intrigada:

¿Cómo le haces para gobernar

Sin corrupción desmesurada?

Ay, calaca, ven que te voy a explicar

Cómo se debe trabajar.

Lo primero que hay que hacer es al pueblo escuchar

A esta ciudad le faltaba movilidad,

Pero con el Cablebús lo pudimos solucionar.

Un récord Guinness ganamos por ser

Los transportes públicos más largos.

La calaca escuchaba atenta e intrigada.

Me impresiona, doctora,

Creo que eres muy apasionada.

Espera, que aún no término,

Pues me falta platicar

Los que a los niños les he ofrecido

Con Mi beca para empezar

La educación podemos garantizar

Este programa un derecho debe ser

Así que al Congreso lo vamos a proponer

Vaya, vaya, Tacubaya, sigo sin entender

¿Cómo le haces, mi doctora

Para sin corrupción ejercer?

No es gran ciencia, calaquita,

Simplemente debes entender

Que por el bien de todos

Primero a los pobres debes poner.

Como signo de agradecimiento, la mandataria estatal compartió dicho escrito con las y los ciudadanos en sus historias de Instagram, ya que la destacan como un personaje que ha luchado contra la corrupción al seguir el lema de su partido y destacando obras en beneficio de la ciudadanía.

