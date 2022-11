Dylan tiene cáncer y Ewin parálisis cerebral, ambos cumplieron su sueño de pilotear una avioneta

Guadalajara.- Dylan tiene apenas 8 años de edad, cursa el tercero de primaria y hace 15 meses le diagnosticaron sarcoma de Ewin (cáncer en los huesos). El sueño que había acariciado desde hace años era ¡volar! Acaba de cumplir ese deseo y se quedó con la promesa de que siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas y venciendo al cáncer va a seguir volando en futuras ocasiones por el cielo de Ocotlán, Jalisco, su tierra natal.

"Le encantan los retos. Es un niño demasiado carismático. Es un pequeño que con un abrazo está contento", externó su padre, Martin Jaime Godínez Nápoles, en entrevista con El Heraldo Media Group. Durante su estancia hospitalaria, Dylan estuvo haciendo tareas, ejercicios de matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones), practicando lectura, todo para no atrasarse tanto en los estudios.

Pero el día del vuelo, con gran emoción se levantó temprano y fue acompañado de sus padres para cumplir su sueño de volar.

Se subió a la avioneta Cessna 172 invitado por el capitán piloto aviador José Moreno. Todavía la sonrisa sigue pintada en el rostro del pequeño.

"Y no fue sólo eso, el piloto se portó super amable con el niño. Estoy muy agradecido. Nos hicieron sentir especiales. La verdad, ese momento le dio mucha esperanza al niño. Son los momentos que les inspiran para salir adelante. Después del vuelo quedó super motivado", añadió.

El pequeño acaba de concluir con su tratamiento de quimioterapias y radioterapias. Recientemente se había atrasado en las quimios porque su sistema inmunológico estuvo resentido con bajas defensas, su cuerpo con frecuencia ardía, alcanzando hasta los 40 grados de temperatura. Tuvo muchas infecciones tanto en la sangre como en su corazón. Actualmente está en observación médica con oncólogo, nefrólogo, cardiólogo, nutriólogo, etc.

Su compañero de aventura es Iván Llamas, quien tiene parálisis cerebral desde su nacimiento. Ahora se ha decidido a disfrutar cada momento, con experiencias únicas que lo hagan sentir vivo y que lo aprendido pueda compartirlo durante sus conferencias públicas. Hace poco acaba de vivir la experiencia de arrojarse de un paracaídas y ahora soñaba con pilotear un avión.

"Dylan y yo nos conocimos de casualidad. Cuando supe que quería volar, le dije que podía apoyarle. Gracias a varias asociaciones como Mi último deseo, apoyamos el sueño de Dylan. Todos super contentos, con una emoción enorme. Ver su sonrisa, me puso super feliz. Y a mí también, me paseó (el piloto). Me dieron un tour. ¡Y lo piloteé! ¡Se siente maravilloso, es una experiencia única e inolvidable!".

Ambos copilotos coinciden en que nada se compara con observar un paisaje total desde el cielo. Pareciera como si Iván no requiriera ninguna silla de ruedas, pues le salieron alas. Mientras se alimentó el deseo de Dylan y de Iván para seguir cumpliendo sus sueños y disfrutar de la vida.

