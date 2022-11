Marcelo Ebrard se reúne con empresario de Turquía

Al reunirse con un grupo de empresarios y cámaras de comercio turcas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que en México se tienen las mejores oportunidades para la inversión y el comercio.

En Ankara, Turquía, señaló que se tiene una situación anormal porque ambos países tienen economías importantes, sin embargo, el intercambio comercial es de 2 mil millones de dólares.

Por ello, indicó que México y Turquía reforzarán la relación, además de ampliar la relación económica.

“Es asombroso. Es sorprendente. No hay razón para tener esta relación comercial y de inversión tan baja entre nuestros países. No hay razones políticas, no hay razones de protección. Tal vez con algún producto, pero no como economía”, apuntó.

“Así que no hay razón para tener esto. Y queremos invitarlos a unirse a nosotros en los esfuerzos para modificar esta situación, para incrementar las relaciones comerciales, de inversión y económicas entre nuestros países. No tenemos diferencias, no tenemos conflictos, así que no hay razón”, agregó.



El secretario de Relaciones Exteriores dijo que en México hay oportunidades de inversión porque es el primer socio comercial de Estados Unidos; se tiene una situación fiscal muy especial y solo un 1% de crecimiento demográfico, “son muy buenas noticias porque estamos esperando un aumento en el mercado interno el próximo año siguiendo esta idea”.

En México se producirán semiconductores y baterías ya que se tienen recursos de Litio Foto: Especial

El canciller comentó que por el “geopolítico al que nos enfrentamos en el mundo” está provocando un “proceso de reshoring en una escala muy grande”.

“En otros términos vamos a ver, y ya estamos viendo demasiadas empresas estadounidenses o europeas eligiendo a México para proteger adecuadamente la cadena de suministro o el valor de la propiedad intelectual. Entonces, estamos esperando, y está ocurriendo ahora mismo, recibir una importante inversión extranjera en nuestro país. Esto va a ser los próximos ocho o diez años a partir de ahora”, aseguró.



También destacó que en México se producirán semiconductores y baterías ya que se tienen recursos de Litio.

“Las otras prioridades, máximas prioridades son las baterías de electromovilidad en nuestro país. Así que vamos a empezar a producir baterías para producir al mismo tiempo semiconductores”, añadió.

Resaltó la fortaleza del peso mexicano

“Las operaciones en pesos, pesos mexicanos están creciendo, no ahora en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Y van a seguir creciendo en los próximos meses y años”, dijo.

Al concluir su gira de trabajo en Turquía, viajará a Qatar para participar en la ceremonia de inauguración del mundial de fútbol.

