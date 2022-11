Buen Fin 2022: SSC desplegará a más de 13 mil policías en dispositivo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que realizará un dispositivo de seguridad, vigilancia y vialidad durante la apertura y cierre de los centros comerciales, tiendas departamentales así como de instituciones crediticias, que se encuentran en las 16 alcaldías de la CDMX con motivo del Buen Fin 2022.

Esto debido a que a partir de este viernes 18 y hasta el domingo 20 de noviembre se llevarán a cabo las actividades comerciales del Buen Fin 2022, por lo que la SCC detalló que desplegará a 13 mil 859 efectivos, apoyados de 903 vehículos, 36 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de Cóndores como parte de la estrategia de seguridad instruida por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

En este mismo escenario, diferentes dependencias han emitido recomendaciones para que los usuarios puedan hacer compras de manera segura y confiable, además de que el gobierno capitalino también anunció modificaciones en los horarios del transporte público por el puente en la CDMX que forman parte del programa Movilidad Integrada, creado por Claudia Sheinbaum.

Operativo de seguridad por Buen Fin 2022

La SSC informó que el dispositivo de seguridad se realizará durante toda la jornada en la que los establecimientos participantes estén abiertos al público. La dependencia señaló que su objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, así como evitar la alteración del orden y la comisión de ilícitos.

Por ello, detallaron que los miembros de seguridad se encontrarán desplegados cerca de las zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros automáticos, centrales de autobuses y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Además, realizarán una supervisión preventiva y de monitoreo en los principales centros comerciales de la capital.

Por otro lado, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC emitió algunos consejos como utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras, nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

De esta manera, la administración de Sheinbaum Pardo y la SSC manifestaron su intención de prevenir a los usuarios para evitar ser víctimas de fraudes, robo de identidad o robo de datos durante sus compras en línea del Buen Fin 2022. Asimismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito invitó a los automovilistas a no estacionarse en doble fila y atender las indicaciones de los elementos de tránsito.

