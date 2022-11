Denuncian retroceso en el caso de Fernanda Sánchez Velarde; magistrados reducen 26 años la sentencia de su agresor

El pasado viernes, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, Magdalena Velarde, madre de Fernanda Sánchez Velarde se manifestó después de que el 17 de octubre pasado, los magistrados Guillermo Peralta Ramírez, Felipe Landeros Herrera y Elizabeth Rodríguez Cañedo pertenecientes al Tribunal de Apelación de la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de México, redujeran 26 años la condena de Led “N”, quien en enero de 2014 asesinó a quien en ese momento era su pareja sentimental, Fernanda Sánchez Velarde.

“Tuvimos una audiencia virtual , porque ni siquiera fue presencial. Los magistrados no me dieron la cara”, dijo Magdalena Velarde en entrevista para Mente Mujer.

Y es que tuvieron que pasar más de 7 años para que Led “N” fuera capturado el 30 de marzo de 2021, y un año más para ser sentenciado a 69 años de prisión (su sentencia ocurrió el 8 de marzo de 2022.

23 años de redujo la sentencia del agresor Foto: CORTESÍA SIWA ARTESANAS DE PAZ Y DE JUSTICIA

Magdalena no sólo se manifiesta en contra de la reducción de la condena de Len “N”, sino también porque a ella y a su esposo, el señor Roberto Sánchez, les quitaron la calidad de víctimas indirectas del feminicidio de su hija: “… le dejaron una sentencia de 43 años y, además nos quitaron la calidad de víctimas a mi esposo y a mi, porque dicen que no tuvimos daño moral, y yo le digo a esos tres magistrados que si en verdad no tuve daño moral, que me regresen a mis tres hijos y a mi nieto”, aseveró Magdalena ya que, al momento del asesinato de Fernanda, ella se encontraba en su cuarto mes de embarazo; además de que, en 2017, Magdalena perdió a sus otros dos hijos, José Alberto Sánchez Velarde (36) y Daniel Sánchez Velarde (24), tras ser torturados y asesinados (el proceso de investigación de este caso ha tenido diversas limitantes).

EN LA BÚSQUEDA DE RECUPERAR LA JUSTICIA

Tras conocer la reducción de sentencia a Led “N”, Magda, como se le conoce entre los colectivos feministas y grupos de madres que se encuentran en la búsqueda de justicia para sus hijas víctimas de feminicidio, presentó un amparo el jueves pasado ante el tribunal de Apelación de la segunda Sala del Poder Judicial del Estado de México.

“El día de hoy venimos a respaldar el pronunciamiento por parte de la señora Magdalena Velarde, en el marco de la semana en que Fernanda Velarde hubiera cumplido 27 años”, contó Gabriela Estrada, integrante del Colectivo SIWA Artesanas de Paz y de Justicia, el cual acompaña el caso de Magda.

Graciela Martínez, madre de Fernanda Cadena Foto: CORTESÍA SIWA ARTESANAS DE PAZ Y DE JUSTICIA

De acuerdo con Estrada, los tres magistrados redujeron la sentencia de Len “N” basándose “en el orden de prelación en el código penal para eliminar la calidad de víctimas indirectas a Magda y Roberto”, reconocimiento como única víctima indirecta al hijo menor de Fernanda.

“Para empezar invisibilidad la violencia sexual que Fernanda vivió antes de falleros, al mismo tiempo, aunque dicen reconocer la violencia sistemática y la violencia de género que experimentó Fernanda a lo largo de la relación con el feminicida”, explicó Gabriela.

Además, Estrada aseguró que “invisibilizan por completo la violencia sexual y dejan de tomar en cuenta un peritaje que fue clave durante la audiencia de una perita especialista en perspectiva de género quien tomó el dictamen del médico legista y analizo el total de la heridas. […] Así mismo no toman en cuenta como una agravante el hecho de que Fernanda estaba embarazada al momento de ser asesinada”.

Por su parte, Ximena Ugarte, quien forma parte de la defensoria jurídica de la familia Sánchez Velarde aseguró que “fue un poco sorprendente, en primer lugar porque han sido muchos años de lucha por parte de la familia”, ya que al inicio del juicio tuvieron que pelear porque el caso se reclasificara como feminicidio y no como homicidio.

Magdalena Velarde, madre de Fernanda Sánchez Velarde Foto: CORTESÍA SIWA ARTESANAS DE PAZ Y DE JUSTICIA

El retardo de justicia fue una de las causas que contribuyó a esta reducción de sentencia: “El juicio de Fernanda se llevó acabo hasta 2022, pero los hechos sucedieron en 2014 cuando existía un tipo penal distinto en el que en realidad se llamaba homicidio por razones de género. Es hasta 2016 cuando se cambia el tipo penal a feminicidio y justamente es ahí cuando suceden este tipo de cuestiones”, explicó Ugarte.

“(Los magistrados) cometen errores, porque ese es un grave error. Vamos a luchas porque reviertan esa disminución de sentencia y que le devuelvan los años que le quitaron a Led “N”, aseveró la señora Velarde.

Por su parte, Gabriela Estrada condenó la reducción de sentencia: “Esto es un retroceso en el acceso a la justicia evidentemente para Fernanda, pero también para todas las niñas y mujeres en México”.

Durante el pronunciamiento realizado en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la señora Magda fue acuerpada por tres madres que se encuentran en el proceso de exigir justicia para sus hijas: Antonia Alemán, madre de Sandra Karina García Alemán, quien se encuentra a la espera de la sentencia del feminicida de su hija; Graciela Martínez, madre de Fernanda Cadena; y Clara Yáñez, madre de Karla Marisol Valencia Yáñez, quien se manifestó días antes ante la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Feminicidio para denunciar la nula investigación en el caso de su hija.

MBL