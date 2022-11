Mauricio Tabe: seguridad y atención a las mujeres, las prioridades en la Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, tuvo una conversación con Blanca Becerril a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group para hablar de los avances que ha tenido la demarcación en su primer año de gobierno. El líder local aseguró que se ha logrado reducir de forma significativa el número de delitos.

Destacó que en la zona han ocurrido 20 por ciento menos crímenes que en el año pasado. En contraste, dijo, la percepción de la seguridad ha mejorado de manera significativo. Esto, comentó, se ha logrado gracias a la duplicación de los recursos para mejorar la vigilancia, la recuperación de los módulos de atención, así como la realización de operativos en colaboración con otras alcaldías.

"No estamos diciendo que todo esté perfecto, que se hayan acabado los delitos", dijo.

Atiende las denuncias de manera formal y presiona a las autoridades.

El alcalde mencionó que participa en una mesa de seguridad en la que se le informa sobre los ilícitos que ocurren durante la semana y además evita que haya cifra negra en torno de estos hechos al presentar las denuncias que le hacen personalmente los vecinos.

"A mí no me interesa ocultar las cifras, me interesa conocer", dijo.