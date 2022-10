CDMX: Festival de cómics llega a la Venustiano Carranza

Exposiciones, muestra de doblajes, mariachi interpretando intros musicales de anime, rock japonés, souvenirs, comida y muchas sorpresas más es parte de lo que ofrece el festival “Animation Friki Show” que se presenta en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Es un evento familiar para que los asistentes conozcan todas las tendencias de la cultura friki, los máximos exponentes de este arte en México, por eso invitamos a todos los vecinos de la alcaldía y de toda la Ciudad de México para que asistan, señaló la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez.

El evento tendrá actores de doblaje y música en vivo

Por ejemplo, se presentará Alan Velázquez, que es un actor que surgió en La Academia, que presentará un espectáculo musical y de doblaje en vivo de anime; también estará presente Jade, que es una cantante mexicana que reside en Miami y que canta las aperturas de Ranma 1/2.

Hay venta comida, ropa y recuerdos Foto: Especial

Al respecto la edil destacó "somos un gobierno abierto a las nuevas tendencias artísticas y recreativas, y traemos este festival Animation Friki Show porque sabemos que muchas niñas, niños y jóvenes carrancenses son fanáticos o les gusta esta cultura, pero también invitamos a los vecinos de otras alcaldías, es un evento familiar".

Además, de venta de recuerdos, ropa, comida, los asistentes no se pueden perder la presentación de Just Lee Rock, que interpreta las canciones de anime en japonés; Brandon Miranda, actor y director de doblaje, que presta so voz para interpretar a un personaje de la serie Ranma ½.

Habrá pasarela cosplay

Asimismo, en la explanada de la demarcación también los asistentes disfrutarán del grupo musical K-mikaze, que interpreta los intro de los anime en japonés y en español, firma de autógrafos de los actores de doblaje que estarán presentes y se ofrecerá el doblaje en vivo de un capítulo de la serie Ranma ½,

Para cerrar el evento "Animation Friki Show", el próximo domingo tendremos una pasarela cosplay (técnica de disfraz con el cual uno se caracteriza en un personaje de caricatura o videojuego), la presencia de Yamil Atala, es un actor y director de doblaje que ha participado en caricaturas, series y películas japonesas; Jean Silva es hijo de Ricardo Silva, cantante original del intro de Dragón Ball Z.

El evento está planeado para toda la familia Foto: Especial

Estoy segura que tendremos un evento muy interesante para las familias capitalinas que podrán conocer esta tendencia de comic que se realiza en Japón y que tiene miles de seguidores en todo el mundo, por lo que los invitamos a que vengan a la explanada hasta el próximo domingo a disfrutarlo, puntualizó la alcaldesa.

DME