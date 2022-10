3 Características que hacen de tu juguete favorito una joya de colección

¿Te gusta coleccionar algo en particular? Ya sea cds, libros, estampas, figuras, postales, zapatos, o todo lo que te puedas imaginar. Los coleccionistas compran, vende y cuidan hasta el más mínimo detalle para que estos artículos no pierdan su valor original y poder venderlos por mucho dinero.

No es fácil encontrar objetos coleccionables que salieron hace mucho tiempo, que estén intactos o conserven su empaque original sin estar abierto, aunque si están en buenas condiciones aún pueden considerarse como una joya única. Seguramente tienes en casa un baúl lleno de juguetes de tu infancia que seguramente no has valorado como se debe.

Si eres un auténtico coleccionista, seguro que has conservado algunos de tus juguetes favoritos y tienes hasta la colección completa de algunos personajes, pero ¿cómo saber que es un artículo valioso? Esto puede dividirse en dos cosas, que sea considerado como algo coleccionable o que pueda costar mucho dinero.

¿Cómo saber si tienes un juguete de colección que vale mucho dinero?

Para ser un coleccionista, hay que ser un conocedor. Por ello, el coleccionismo se ha convertido en un negocio para los mexicanos y de otras partes del mundo, quienes buscan intercambiar, comprar o vender sus artículos. Pero, ¿cómo saber que tu juguete favorito es una joya coleccionable?

Ediciones limitadas

Hay muchos juguetes que son lanzados por tiempo limitado, con muy pocas piezas en existencia y son ediciones especiales, es decir, que ya nunca más las volverán a producir. Si tienes un juguete de esos, entonces tienes un artículo de colección.

Lo vintage

Las películas, series y caricaturas de la infancia son elementos que hacen de un juguete un artículo de colección, pues son piezas que ya no se fabrican, juguetes que ya no los hacen como antes y que se vuelven coleccionables por la nostalgia.

Que no pase de moda

Son artículos que jamás pasarán de moda, como personajes de cómics, Barbie, anime, videojuegos, entre otros. Por ejemplo, las muñecas Monster High fueron una sensación hace años y tras su relanzamiento, muchos decidieron coleccionarlas y se agotaron, pues son juguetes que ahora tienen una gran demanda.

Ahora, si lo que quieres es saber si tu juguete es una joya coleccionable que vale mucho dinero, debes tomar en cuentra tres caracéristicas:

Edición limitada

Si es de edición limitada, ya lo vuelve coleccionable de gran valor, pues seguramente habra varias personas que lo hayan estado buscando por mucho tiempo debido a que ya no hay casi en existencia.

Empaque

Es otro de los elementos que le suma valor a un juguete de colección, el que nunca haya sido abierto es una joya para los coleccionistas, aunque también si conserva su empaque original también lo vale.

Errores

Aunque no lo creas los errores se consideran artículos únicos, ya que no existe otro modelo igual, eso sí, debes tomar en cuenta las características anteriores para que le sume más valor, pero un juguete con un color distinto en alguna de sus piezas o algún error de impresión, lo hacen coleccionable.