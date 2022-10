Diputados se enfrentan por salida de Tatiana Clouthier

Entre acusaciones de los partidos de oposición por la renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier como muestra del fracaso en este rubro y las exaltaciones de Morena y sus aliados, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República en Materia de Política Económica

Brasil Acosta, del PRI, fue directo y afirmó que la renuncia de Clouthier Carrillo, es reflejo del fracaso y las ocurrencias que en la materia ha tenido el actual gobierno federal.

“Iniciamos con la noticia de que la secretaria de Economía renunció hoy por la mañana a su encargo ¿Por qué? Será que, como el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa decidió dejar el puesto por no querer ser florero. ¿Es una muestra más del fracaso de la política económica de la 4T? no lo sabemos, pero el hecho en sí mismo llama la atención. La economía está mal. El problema es el modelo económico de la Cuarta Transformación. Ha creído que con ocurrencias se puede resolver el problema de la pobreza”, señaló.

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano criticó que la titular de la SE, haya abandonado el cargo cuando tenía que encabezar denunció que el Gobierno federal claudicó al crecimiento y a realmente combatir la pobreza, porque con la pobreza franciscana que profesa, no hay recursos para atender las necesidades básicas y urgentes de los mexicanos.

“Se festina que nuestro motor económico, siguen siendo las exportaciones, pero al mismo tiempo, esas exportaciones, gracias a nuestros Tratados de Libre comercio, se ponen en entredicho y hoy México está en consultas con los Estados Unidos y la secretaría de Economía que iba a encabezar esas negociaciones, pues renuncia hoy porque no hay negociación posible cuando no se quiere escuchar”, comentó.

Aliados defiende salida de Clouthier

Yeidckol Polensky, de Morena, lamentó escuchar tantas barbaridades Foto: Especial

En defensa, Benjamín Robles Montoya, propuso organizar un diplomado de Economía para los diputados de oposición, que están todos reprobados en la materia, ya que aseguró que llevan 4 años con rumbo y beneficiando a quienes menos tienen.

“Cuatro años de ir acabando con los privilegios de unos cuantos, para en su lugar atender a la mayor parte de las mexicanas y mexicanos; 70% de las familias de este país reciben por lo menos, un respaldo. Lo que pasa es que no les interesan los pobres, a ustedes les interesa la pobreza en la que han caído los grandes empresarios a quienes se les ha obligado a pagar los impuestos que antes no lo hacían”, dijo.

Contrario a lo dicho por el petista, José Antonio Gutiérrez Jardón del PRI, resaltó que, tras cuatro informes de gobierno, México continua frente a uno de los escenarios más complejos en materia económica y la promesa de crecer al 4% por año se quedó en una simple anécdota.

“Hoy, los números ya no dan y la mesa de las familias mexicanas está sufriendo las consecuencias. En lo que llevamos de este 2022, la inflación observada es la más alta en los últimos 24 años para alcanzar una tasa general del 8.7% y una del 14% de los productos alimenticios”, expuso.

Yeidckol Polensky, de Morena, lamentó escuchar tantas barbaridades contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando en este sexenio se han hecho más cosas que en las anteriores administraciones del PRI y del PAN.

“Hoy tenemos al mejor presidente de la República, les duela a quien le duela, y ha hecho, este Presidente, lo que no ha hecho en muchos años; aquí vivieron a decir que no hay inversión en infraestructura, quiero decirles que hace por lo menos 100 años no se habían construido vías ni infraestructura para trenes; que por años hablaron de un Aeropuerto, pero el único que realmente lo hizo es Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Preocupante salida de Clouthier en medio de negociación del TMEC: Creel

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, calificó de preocupante la salida de Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía en medio de las negociaciones para resolver si se lleva a paneles la inconformidad de Estados Unidos y Canadá con México por sus políticas energéticas de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

En entrevista, el diputado presidente e integrante de la fracción del PAN, reconoció el trabajo de la ahora ex funcionaria quien la mañana de este jueves anunció su renuncia en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A Tatiana le tengo respeto y aprecio y creo que era una funcionaria que estaba haciendo su tarea y, por lo tanto, pues sí es preocupante que deje esa función”, señaló.

En este contexto, dijo, que independientemente de la pérdida de Clouthier como funcionaria, su salida genera suspicacia porque México se encuentra en pláticas entorno a eventuales sanciones en su contra por presuntamente incumplir los acuerdos del T-MEC.

“Pero les voy a decir qué es lo más preocupante para mí. Hoy se cumplen los 75 días que se marcan en el T-MEC para acabar de hacer los intercambios y las investigaciones que deben eventualmente conducir a una decisión sobre sí o no se instaura un panel que tendrá que resolver las diferencias y las posibles violaciones que se hubiesen dado por parte de las inversiones de las industrias eléctricas y energéticas que están en este país”, refirió Creel.

Recordó que llegar a un panel es llegar a una especie de tribunal en el que se determinará si hay o no violaciones al tratado comercial y en su caso, determinará sanciones económicas.

“Y les quiero decir, si se instaura un panel, un panel quiere decir una especie de tribunal y de ese tribunal se tomará la decisión, si hay violaciones, las sanciones serán millonarias”, advirtió.

Creel abundó que México se ha reposicionado como el principal socio comercial de Estados Unidos, refirió que las exportaciones anuales son del orden de los 70 mil millones de dólares y en esta ocasión México tiene un superávit a favor de 10 mil millones de dólares.

“Entonces, es una verdadera casualidad muy llamativa, que sea el mismo día que se cumple el plazo de 75 días, con la renuncia de la secretaria que estaba precisamente encargada de llevar a cabo, digamos, durante este periodo las negociaciones y el proceso de investigación, antes de tomar la decisión si se instaura un panel”

Cabe señalar que, en el centro de la queja de Estados Unidos, a la que se sumó Canadá, se encuentran: los retrasos en el otorgamiento de permisos y una ley eléctrica que da prioridad a las empresas estatales sobre las privadas.

