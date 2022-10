Nuevo León aplicará "Blockchain" para agilizar pagos y trámites 

El gobierno de Nuevo León aplicará el Blockchain, para que todos los trámites, pagos y consultas a cargo del estado sean de forma digital. Este servicio es una tecnología que, sin la intermediación de terceros, nos permite llevar a cabo transacciones digitales de forma segura, rápida y descentralizada, mediante datos encriptados.

Tras inaugurar el Encuentro Blockchain Land 2022 en Cintermex, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, indicó que su uso se realizará también para transparentar el gasto público.

Aumentan conectividad en el estado Foto: Especial

Acceso a conectividad e internet

Durante su mensaje, el gobernador Samuel García indicó que Nuevo León es el estado más conectado de América Latina con el 92 por ciento de la población con acceso a conectividad y a Internet; además de ser la entidad que ofrece más y mejores servicios financieros, es una comunidad con un fuerte sentido de innovación y emprendimiento.

"Ya no más pagos en la ventanilla, no ir a dar la vuelta a Registro, a Catastro o a Notarías, ya no queremos sellos, ya no queremos pagos en efectivo; eso en Nuevo León se va a acabar porque el nuevo Nuevo León le apuesta a futuro y le apuesta a lo digital.

“No hay mejor manera de hacer cultura tributaria que vía la transparencia y la rendición de cuentas, esa es la deuda de los gobiernos de México con su ciudadanía, que ya nos quitemos ese mito de que en México no se paga impuestos porque se los roban o porque los malgastan, que sepa la gente que lo que aportó acabó pagando una quimioterapia de cáncer a niños y niñas, acabó construyendo un TransMetro, o simplemente que no acabó en la bolsa de un corrupto o de un ratero”.

