Hoy no circula 6 de octubre: Qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Para este jueves 6 de octubre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este jueves 6 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circulan este jueves 6 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Central de Abasto anuncia ruta de su carrera atlética

La Central de Abastos de la CDMX dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter los detalles de la ruta que seguirá la carrera “40 años al servicio de la Ciudad de México”, la cual tendrá su arranque en el Corredor Aldama, siguiendo por la Avenida 5 de Mayo hasta la Avenida Culturas Prehispánicas y Río Churubusco hasta llegar nuevamente a la CEDA.

Ante el anuncio, se espera que ese día se realice un operativo de seguridad para resguardar a los participantes, además de un despliegue de elementos de tránsito para dar flujo a las vías alternas por el cierre de las calles por las que pasarán los corredores de la primera Carrera Atlética de la Central de Abastos, en el marco de la celebración de su 40 aniversario.

