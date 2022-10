Jesús Zambrano: "El PRD no acompaña la militarización de México"

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano lamentó la aprobación en el Senado de la minuta que permite a las fuerzas armadas permanecer hasta el 2028, en tareas de seguridad pública.

Señaló que es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de Andrés Manuel López Obrador con el apoyo de dos senadores del sol azteca, uno de ellos, el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

“Peor, aunque dos @SenadoresPRD la hayan acompañado, en contra de los principios y programa del partido. No sé por qué o a cambio de qué; ellos deberán explicarlo. Trágico para México y no hay justificación posible”, escribió Zambrano Grijalva en Twitter.

El líder del PRD rechaza propuesta del presupuesto Foto: Especial

Estrategia gubernamental

Luego en un comunicado el titular del PRD señaló que su partido ha sido preciso al respecto: el riesgo de dictadura está en curso y una votación así sin una valoración ni crítica del fracaso que ha tenido la estrategia gubernamental para el combate a la inseguridad, prorrogar la presencia de los militares hasta el 2028, no tiene una justificación.

“Hemos dejado claro que el PRD no acompaña esta reforma que es condenable. No es una posición correcta, y no la compartimos. Esta reforma, con estos contenidos, no contribuye a que tengamos una verdadera Guardia Nacional de carácter civil, ya que, por el contrario, contribuye a que las fuerzas armadas de nuestro país sigan participando en funciones más allá de las que le señala la Constitución, con lo cual se acentúa el riesgo de la instauración de una dictadura en México”, aseguró.

Jesús Zambrano reconoció la valentía y coherencia del senador Juan Manuel Fócil quien representó con su voz y con su voto al México democrático que rechaza la militarización de la seguridad pública y con ello el PRD refrenda su compromiso con los electores y con el respeto a sus principios básicos en favor de la democracia.

En este marco, reconoció que después de todo este proceso, resulta necesario que los partidos de la oposición entren a una revaloración, para saber qué tipo de alianza, cómo y con quiénes seguirán rumbo al 2023 en los estados de Estado de México y Coahuila, así como para el 2024.

