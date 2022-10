Carlos Hurtado: "Ni el Pacic anterior ni el nuevo sirven para superar problemas de inflación a gran escala"

En la Conferencia Mañanera del lunes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó el reforzamiento del Plan Antiinflacionario. Sobre este tema, platicó Carlos Hurtado, director del Centro de estudios económicos del sector privado.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, Carlos Hurtado aseguró que en ambos planes, en el Pacic y en el nuevo programa antiinflacionario hay cosas que funcionan, pero es muy difícil que cambien las cosas en el plano general.

"El primer Pacic no funcionó. Es cierto que los productos específicos contemplados no han subido, pero eso no significa que la inflación no esté afectando de manera muy considerable a la población"