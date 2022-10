Hilario Aguirre hace el último cambio de hora al reloj de Catedral

Hilario Aguirre sube a lo más alto de la Catedral y se detiene un momento a mirar la cúpula donde se ubica el mecanismo del reloj monumental. Ingresa y pregunta a sus acompañantes la hora, también la revisa en su celular. Después, con su mano izquierda, le da cuerda mientras se asoma por una ventana que da a la plancha del Zócalo. Las manecillas pasan frente a su rostro y él observa el horizonte.

El reloj que marca el tiempo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más importante del país, visitada por 10 millones de personas al año, vivió por última vez un cambio de hora a causa del horario de verano.

A este reloj monumental, que se ubica en lo alto de la Catedral Metropolitana, que data de 1905, no se le puede echar en reversa, dice Hilario Aguirre, quien tiene 30 años dándole servicio.

“Ese reloj es como los aviones, no tiene reversa, tengo que darle la vuelta completa, para dejarlo a la hora atrasada. Cuando se adelanta no hay problema, pero cuando la atrasas tienen que darle la vuelta para dejarle una hora antes.

El proceso para hacer el cambio de horario dura cerca de 30 minutos. Para Hilario no hay nostalgia en el último ajuste del horario de verano, tras 26 años, ya que no le veía sentido a esta política.

“Yo nunca le vi la ventaja en el cambio de horario en ningún aspecto. (No hay nostalgia) no porque de hecho sigo trabajando, la nostalgia va a ser cuando digan ‘ya no vas a trabajar’”, comentó.