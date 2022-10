Zoé Robledo se destapa para la gubernatura de Chiapas, pero seguirá frente al IMSS: "Primero es el encargo"

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, reconoció este martes que está interesado en participar en la contienda por la gubernatura de Chiapas en 2024. Sin embargo, dijo que actualmente está enfocado en el encargo que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar las riendas en el IMSS y en sacar adelante el plan de salud pública.

Robledo resultó el favorito para ganar la gubernatura de Chiapas entre los personajes de todos los partidos políticos que suenan para los comicios, de acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Poligrama en conjunto con El Heraldo Media Group, publicada este martes.

“No la he visto porque empezamos aquí a las seis de la mañana, pero me da gusto. Pues aquí, como lo ha dicho siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero hay que cuidar el encargo, la responsabilidad, desde luego, en el caso del Seguro Social y por supuesto todas las expresiones políticas dejarlas para los días no hábiles.

La encuesta de Poligrama dio como resultado a Robledo como el mejor posicionado.

El funcionario aseguró que tiene el interés de aparecer en la boleta electoral, pero destacó que aún es muy pronto para iniciar con cualquier tipo de proceso o campaña. Aseguró que se encuentra concentrado en el plan de reconversión de los hospitales atendidos por el IMSS.

La encuesta se aplicó a 500 personas el pasado 20 de octubre de 2022 en el estado de Chiapas. El marco de confianza de la misma es del 95 por ciento. Se preguntó a los ciudadanos: "¿Quién de los siguientes personajes le gustaría que fuera el próximo gobernador de Chiapas?

De acuerdo con el ejercicio, Robledo tiene una intención del voto de 21.8 por ciento, mientras sus rivales más próximos en caso de buscar una candidatura por el partido son los morenistas Eduardo Ramírez con 10.8 por ciento y Patricia Armendáriz con un 8.2 por ciento.

