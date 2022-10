Reforma electoral: López Obrador pide la opinión de todos, “hasta de Calderón”

En el marco de la discusión de la iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este martes a los legisladores a escuchar todas las opiniones, incluso, con risas, dijo que hasta las críticas del ex presidente Felipe Calderón.

La postura de López Obrador durante la Mañanera en Palacio Nacional se dio al ser cuestionado sobre la postura sobre la propuesta de reforma emitida por la Comisión de Venecia, manifestó su preocupación por la misma porque pone en riesgo la credibilidad de las elecciones en México, debilita la autonomía de los árbitros electorales, limita a la ciudadanía y profundiza a la sobrerrepresentación.

“Son buenas esas opiniones porque tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate la reforma electoral hoy, entonces, que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón (risas), que dijo que ‘en este mes se acaba la democracia en México’. Así fue ¿no? Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia.

“¿Cómo se va a acabar (la democracia) ahora que lo que queremos hacer es valer la democracia como forma de vida, como sistema político?, pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos, no hay ningún problema”, dijo.

AMLO reitera que la reforma garantiza elecciones limpias

Reiteró que la reforma electoral que planteó al Congreso va por garantizar elecciones limpias y libres con autoridades electorales imparciales, y que estas autoridades en vez de ser nombradas por cúpulas políticas-económicas sean elegidas por el voto ciudadano, igual que los magistrados del Tribunal Electoral.

También, que el nuevo organismo que supla al INE sea el encargado de realizar todas las elecciones del país porque en cada estado hay un organismo actual.

“Qué no se gaste tanto porque actualmente el INE y el Tribunal son los que más gastan en el mundo en la organización y en la ejecución de las elecciones; se reduzca el número de legisladores, que no haya tantos, que todos sean electos por el voto del pueblo, que no haya diputados plurinominales sino que todos sean nombrados por el pueblo, electos por el pueblo.

“Que se destierre el fraude electoral, que ya no se vuelva a repetir ningún fraude porque ha significado, además, daño y vergüenza para México, es parte de la picaresca política: elecciones en México, sinónimo de fraude. De tiempo atrás. Nunca ha habido democracia, es hasta ahora que empieza a darse los primeros pasos y en algunos intervalos de la historia”, señaló.

