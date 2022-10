Hoy no circula 26 de octubre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

La última semana del mes corre sin contratiempo, pero tampoco se detiene la implementación del programa Hoy No Circula que se aplicará sin variantes desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 26 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si tu placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 25 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Ciclotón de la Ciudad de México: Mapa de la ruta, horario y actividades

Prepara tu bicicleta! Este domingo 30 de octubre, se llevará a cabo el ya tradicional Ciclotón de la Ciudad de México, una rodada abierta para todos los amantes de andar en bici, la cual iniciará a las 8:00 horas y terminará a las 14:00 horas. Las y los capitalinos tendrán una ruta de 42.5 kilómetros para andar en bicicleta, correr o andar en patines.

Todas y todos los asistentes, ciclistas, patinadores y corredores, pasarán por las calles de Calzada de Guadalupe, Paseo de la Reforma, Sevilla, Durango, Mazatlán, Patriotismo y Circuito Interior Río Churubusco, donde habrá diversas actividades y también algunas estaciones donde se ofrecerán diferentes servicios.

