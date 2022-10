El terrible final de un cantante de narcocorridos que fue acribillado con más de 300 disparos

Luis Carlos Mendoza García, el cantante del grupo de regional mexicano Los Ronaldos, afirmaba que no tenía miedo de perder la vida: “¿Qué es lo que buscan? ¿Qué están tramando?, que no me asusta. No tengo miedo a perder la vida. Pero me cuido por si se animan…”, al menos era lo que decía en una de sus canciones previo a ser blanco del crimen organizado quien lo asesinó cuando iba a bordo de su camioneta.

En julio de 2017, Luis Carlos viajaba en compañía de su hermano “Ronny” Mendoza García justo en el momento cuando un grupo de hombres armados los interceptaron cuando transitaban en Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con reportes de prensa, el vocalista de Los Ronaldos fue acribillado con disparos de alto poder, según testigos, el músico recibió al menos 300 tiros directos.

En las redes sociales quedó documentado en un corto clip, la forma como quedó la camioneta de color blanco en donde el cantante y su hermano viajaban. En las tomas se observan los inmensos agujeros que quedaron en el vehículo tras ser provocados por las armas largas. Las víctimas fueron emboscadas cuando viajaban en una transitada vialidad.

Así fue el homicidio de Luis Carlos Mendoza

Cuando fue asesinado, Luis Carlos Mendoza había ido al funeral de un hombre identificado como “Pepe Gangas” quien fue ultimado también al ser acribillado a balazos. No obstante previo a llegar sobre la transitada vía, los dos ocupantes de la camioneta se dieron cuenta que eran perseguidos desde que circulaban por la calle Náinari en Ciudad Obregón.

Según testigos, el comando para asesinar al cantante viajaba a bordo de al menos dos vehículos. Justo cuando el vocalista de Los Ronaldos estaba en el cruce del boulevard Morelos con Coahuila, los sicarios comenzaron a disparar a quemarropa a la camioneta de doble remolque, según información de la policía municipal.

El ataque ocurrió el sábado 6 de julio de 2019 cerca de las 4:00 de la tarde (hora local). Al llegar a la escena del crimen, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de los dos hermanos y en los alrededores había más de 100 casquillos percutidos en el suelo.

"La tarde de este sábado en Ciudad Obregón, Sonora, se registró una agresión armada en contra de dos hombres que iban circulando en una camioneta y que fueron atacados con armas largas, ambos hombres murieron de forma instantánea en el lugar con más de 300 tiros", decía el comunicado.

Tras el ataque armado, los sicarios se dieron a la fuga. El momento del homicidio fue difundido en un video en las redes sociales donde se escucha las detonaciones de balas mientras los testigos sorprendidos, buscan ponerse a salvo por si eran blanco de alguna bala perdida.

A tres años del ataque, el homicidio del cantante Luis Carlos Mendoza García aún no se ha resuelto, además de que ningún grupo del crimen organizado se agenció el atentado.

