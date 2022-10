Marcelo Ebrard invita a realizarse mastografías para prevenir cáncer de mama

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se iluminó esta noche de rosa para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ahí el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, invitó a la ciudadanía a realizarse mastografías para prevenir la enfermedad.



Acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, y sobrevivientes de cáncer, encabezó el acto del “Encendido rosa” en la Plaza Juárez en la Ciudad de México “si lo decimos cualquier día a lo mejor no va a tener repercusión, pero hoy sí, porque se preguntarán todas y todos ´¿y por qué es el día internacional contra el cáncer de mama?´ Porque se puede detectar, lo que ya dije, podemos salvar vidas, de eso se trata”, recalcó Marcelo Ebrard.

Al canciller lo acompaño su esposa Rosalinda Bueso Foto:

@SRE_mx

El canciller indicó que para atender este flagelo no se deben pensar en costos y recordó que cuando fue secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal junto con la Fundación Contra el Cáncer de Mama se tuvieron mastógrafos móviles.



“No pienses en números, piensa que es tu mamá o tu esposa o tu hija; y esa persona vale todo, no es un tema de números, o sea, si hacemos cien y salvamos una, las hacemos de todas formas, porque esa persona vale todo igual que cada uno de nosotros o cada una de nosotras. Entonces hay que seguir adelante, hay que pasar el mensaje, hay que promoverlo” declaró el exjefe de gobierno capitalino.

Se comprometió a apoyar mujeres de bajos recursos

Y se comprometió que se apoyará a las mujeres que no cuenten con recursos para realizarse una mastografía “y si alguien no se la puede hacer, que nos diga y le apoyamos hasta que se la haga, porque es salvarle la vida a alguien y la providencia y la ciencia nos dieron la posibilidad de hacerlo. Imagínense, hace quizá 50, 100 años pues no se podía, hoy sí podemos, tenemos ese regalo. Pues hagámoslo, no perdamos el tiempo, hay que hacerlo, y si alguien no lo puede hacer, le ayudamos como podamos. Ese es el mensaje del día de hoy”.

Agradeció que sobrevivientes de cáncer compartieran tus testimonios por ser una lección de vida en donde es vital el acompañamiento como “el abrazar, el escuchar; pues eso es, para eso estamos, eso es lo que tenemos que hacer, de eso se trata”.

Destacaron la importancia de la detección temprana de la enfermedad Foto: @SRE_mx

Ebrard publicó en Twitter “Así luce el edificio de la SRE esta noche para insistir en que el cáncer de mama se puede detectar a tiempo con una mastografía. Hacerlo cada año es indispensable. Miles de vidas se han salvado ya ,con tu ayuda miles más se salvarán".

En redes sociales la Secretaría de Relaciones exteriores publicó "Hoy, el canciller @m_ebrard realizó el «Encendido rosa» de la @SRE_mx, para conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de destacar la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, que afecta principalmente a las mujeres”.

SEGUIR LEYENDO:

Mexicanas a lo largo del país muestran su apoyo a Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum invita a mastografías gratuitas para prevenir el Cáncer de Mama

Marcelo Ebrard recibe la Copa Mundial de la FIFA 2022

DME