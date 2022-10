Entregan tarjetas de Mi Beca Para Empezar en la alcaldía Tláhuac

En representación de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), entregó este lunes, las tarjetas del programa social "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar", que ha sido destinado en total a más de 1.3 millones de estudiantes en la capital mexicana.

Acompañada por Luis Humberto Fernández Fuentes, responsable de la Autoridad Educativa Federal, la titular de la Sectei presidió la ceremonia en la explana de la alcaldía Tláhuac, en la cual niñas y niños de primaria y secundaria de la demarcación recibieron sus tarjetas de Mi Beca para Empezar, como parte de la iniciativa de Claudia Sheinbaum, para apoyar a los menores que empiezan con su formación académica.

Ruiz Gutiérrez señaló la importancia de apoyar a la educación por parte del gobierno de la CDMX: "buscamos que las familias se involucren en la educación, que las madres y padres de familia estén al pendiente de la educación de sus hijas e hijos". Además, con los apoyos se asegura que ningún menor de edad deje sus estudios por falta de recursos económicos en el hogar.

Rosaura Ruiz Gutiérrez en la ceremonia de entrega de becas en la alcaldía Tláhuac. Foto: Sectei CDMX.

Falta de estudios en la CDMX

De acuerdo con Rosaura Ruiz, el 43% de la población no tuvo la oportunidad de concluir la educación básica. "Ya no queremos que ocurra eso; creemos que los niños y las niñas tienen el derecho de ir a la escuela y queremos que la disfruten, que sean felices, pues es un complemento fundamental en su desarrollo", enfatizó la titular de la Sectei.

Además, señaló que con la Autoridad Educativa Federal se ha trabajado para ofrecer mejores condiciones de estudio en la CDMX. "Nos preocupamos por los programas académicos, la calidad educativa, que tengan un buen nivel en ciencias, matemáticas, filosofía, en todas las disciplinas y que les permita seguir con el bachillerato y la licenciatura", finalizó Rosaura Ruiz

Apoyos educativos en la CDMX

La titular de la Sectei recordó, aquí en Tláhuac, la Dra. Claudia Sheinbaum inauguró dos nuevas preparatorias del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) para procurar que la educación media también esté garantizada; queremos que no haya jóvenes sin estos estudios porque no hay nada que no mejore la educación, sin olvidar la creación de los centros PILARES.

"Para eso está la Secretaría y es una obligación del gobierno de la Ciudad de México dar oportunidad para que todo mundo pueda educarse y seguir educándose y así mejorar la educación familiar", puntualizó Rosaura Ruiz.

