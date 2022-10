Ricardo Anaya: "Si AMLO apoya a las mujeres, ¿por qué cerró los refugios y las escuelas de tiempo completo?"

Este lunes 17 de octubre se cumplen 69 años del voto de las mujeres en México, sin embargo, para el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés aún falta mucho para que éstas gocen de pleno respeto de sus derechos políticos, se goce de una verdadera paridad en los puestos públicos y en la toma de decisiones, "que las mexicanas, que son más de la mitad de la población, sean por fin la fuerza que detone el desarrollo del país", advirtió el político queretano.

En su tradicional video de los lunes, el cual monta en sus redes sociales oficiales, Anaya Cortés cuestionó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no apoyar lo suficiente a las mexicanas, a pesar de que ha presumido en incontables ocasiones que su administración es la que más ha visto por las mujeres en la historia.

Anaya habla sobre los derechos políticos de las mujeres. Foto: Especial

Los cuestionamientos de Anaya

En este sentido, el excandidato presidencial en 2018 cuestionó los dichos del mandatario y ejemplificó algunas decisiones del gobierno de AMLO que parecen indicar todo lo contrario. Y aprovechó para proponer que los programas cancelados se restablezcan y se ejecuten acciones para garantizar una verdadera paridad:

El cierre de las estancias infantiles

El cierre de los refugios para mujeres víctimas de violencia

El término del programa de escuelas de tiempo completo

El aumento en el número de feminicidios

La brecha salarial entre mujeres y hombres

entre mujeres y hombres La represión contra las mujeres que protestan

"Esto de que los presidentes digan, de dientes para afuera, que apoyan a las mujeres cuando en realidad hacen todo lo contrario, pues no es nada nuevo", dijo el panista.

Ricardo Anaya justificó lo anterior diciendo que en realidad el derecho de las mujeres a votar tendría que cumplir 85 y no 69 años, pues en noviembre de 1937 el Congreso de la Unión ya lo había aprobado, las legislaturas estatales también avalaron la reforma y sin embargo ésta nunca se echó andar porque no la publicaron por culpa de "políticos tramposos de la época" que con argumentos como el fanatismo religioso, la falta de preparación e incluso el número de hijos, no quería permitir que las mujeres ejercieran el voto.

