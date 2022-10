Los "destapados" de la oposición responden a AMLO si participarán en las elecciones de 2024

Con dos años en el que los candidatos a la presidencia inicien su campaña a la vuelta de la esquina, Andrés Manuel López Obrador aprovechó la oportunidad para "destapar" a los posible participantes en el ejercicio electoral pertenecientes al "bloque conservador", conferencia en la cual aprovechó para asegurar que en esta ocasión ya no habrá "dedazo" por parte del titular del Ejecutivo.

Con una lista de 42 funcionarios, periodistas y gobernadores, López Obrador exhibió a quienes han expresado sus intenciones de postularse para la candidatura, y nombró uno a uno para analizar su contexto y perfil.

Entre ellos, han habido quienes han desmentido las señalaciones, mientras que otros lo han criticado por centrar su atención en dichos temas, por lo que las reacciones de los nombrados ha sido diversa y ha alimentado más al diálogo por medio de las redes.

Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI ha sido uno de los señalados para participar en la candidatura, por lo que aseguró que su fracción política está preparada para arrebatar a Morena la presidencia, y subrayó que lo lograrán con la alianza Va por México.

“En estos tiempos, los más difíciles de la nación, en el priismo nacional hoy estamos fortaleciendo la unidad. Un partido unido y vigente, en pie de lucha, y desafiando al poder, para que el PRI va por México, el PRI va por la República y el PRI va por la presidencia de la República porque vamos a trabajar para ganar en el 2024”, externó.

Asimismo, indicó que la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD impulsará a perfiles con experiencia y trayectoria, más no a los candidatos populares, porque "no tienen idea de cómo llevar un gobierno".

Señaló que el PRI está listo para arrebatar a la administración actual la gubernatura nacional

Beatriz Paredes

La senadora del Partido Revolucionario Institucional se encuentra entre quienes tienen la intención de participar en la carrera presidencial de 2024, y se destapó a inicios de agosto, mientras aseguró que el país está listo para tener a una mujer como presidenta.

“Yo mostré mi interés de participar, lo dije con gran entusiasmo y disposición, en caso de que sea elegida, pondré todo de mi parte. La vida me ha dado la experiencia, creo que es tiempo de que México tenga una mujer presidenta”, refirió la legisladora durante una entrevista con Radio Fórmula.

Señaló que cuenta con años de experiencia y votantes que la han respaldado en su trayectoria, por lo que cuenta con los elementos necesarios para el ejercicio electoral, al que considera de alta dificultad.

Claudio X González

El promotor del sector empresarial, creó una convocatoria para orquestar una alianza opositora en 2024. González se ha posicionado como un claro detractor de la actual administración, razón por la cual decidió formar Unidos. Tan solo el 11 de octubre fue que el empresario dio a conocer el grupo opositor, cuyo nombre fue reclamado por otra organización.

Dirigida por el exdiputado Juan Hugo de la Rosa García, "Unid@s por un mejor país" tiene su sede en el Estado de México.

Claudio X hizo un llamado a la ciudadanía y políticos para formar parte del bloque, con el objetivo de defender la democracia en México.

Chumel Torres

Tras la mención de su nombre en su conferencia de prensa de López Obrador, el comediante reconocido por su programa "El Pulso de la República" bromeó al respecto y aseguró que se integraría a las filas de Movimiento Regeneración Nacional.

El influencer aseguró que son varias veces ya que el mandatario lo menciona como posible candidato, así que él mismo esté interesado en que lo sea.

“Andrés, si me estás escuchando ya dilo así nomás, fuera máscaras. Si tú crees que yo soy el que debe continuar el proceso de la Cuarta Transformación (4T), pues nomás cántame la derecha”, publicó a través de Twitter.

El comediante bromeó al respecto por medio de su cuenta de Twitter

Damián Zepeda

A través de una entrevista con Adela Micha, el senador panista confirmó su deseo de ser el dirigente nacional de la República; "Yo quiero ser presidente de este país", sentenció.

Indició que una vez que se abra la contienda interna del PAN él buscará ser el candidato para la fracción. Sin embargo, confesó su conflictiva relación con el presidente del partido, Marko Cortés, con quien sostiene desacuerdos en relación a las alianzas que han mantenido con el PRI y PRD.

Zepeda ha expresado su intención de que el Partido Acción Nacional forme una alianza con Movimiento Ciudadano para las elecciones dentro de dos años.

Dante Delgado

El dirigente del Movimiento Ciudadano (MC) expresó durante una entrevista que su bancada tiene como reto obtener la presidencia en 2024, situación en la cual no descartó ir de la mando de la coalición "Va por México".

Precisó que será en 2023 el año en que den a conocer su "proyecto de nación", así como la revelación del candidato elegido quien representará su partido.

“Creemos que vamos a ganar la gubernatura del 24 y la presidencia de la República, porque para eso estamos trabajando”, precisó durante una entrevista.

Dante Delgado dará a conocer su "proyecto de nación" para 2023

Demetrio Sodi de la Tijera

El coordinador de la organización Futuro 21 dio a conocer su mira para el ejercicio electoral que elige al titular del Ejecutivo, razón por la cual explicó que sus aspiraciones podrían estar acorde al PAN, PRI o PRD.

Sin embargo, no descarta la opción de buscar una candidatura independiente. Ha revelado que su proyecto estaría fundamentado esencialmente en intereses sociales.

Denise Dresser

Otra periodista que figura en la lista es Denise Dresser, quien ha contado con sus "encontronazos" con el presidente. Sin embargo, la columnista aprovechó el auge de la noticia para aclarar su situación en torno a los señalamientos en los que se encontraba involucrada.

“El oficialismo me pone en una lista de precandidatos del bloque ‘conservador’. Aclaro: soy feminista, promotora del derecho a decidir, de derechos LGBTIQ, de la regulación de drogas, rechazo la prisión preventiva oficiosa y la militarización. Y jamás aceptaría un puesto público”.

Emilio Álvarez Icaza

El senador Emilio Álvarez, quien anteriormente pretendía ser candidato independiente, renunció a sus aspiraciones en 2017 apuntando que no sería "funcional a los intereses y estrategias del PRI".

Asimismo, escribió a través de sus redes sociales su perspectiva en torno al "destape" del mandatario mexicano.

"Incapaz de gobernar, cuatro años de costosa frivolidad y en su programa humorístico sigue perdiendo el tiempo. Presidente: le hemos pagado peso por peso su salario y más. Desquítelo. Póngase a trabajar. Es dinero del pueblo, de ese pueblo sin residencias con albercas en EU", compartió.

Enrique Alfaro

Por su parte, el gobernador de Jalisco calificó como una "tontería" a la lista del Ejecutivo compartida durante la conferencia de prensa, en la cual se incluía su nombre.

"Me parece verdaderamente ocioso que el Presidente de la República dedique el tiempo, que necesitaría estar dedicando a otros temas, a estar hablando de esas tonterías".

En este sentido, emecistas lo celebraron con el canto de "Presidente" durante una asamblea celebrada el 8 de octubre, situación por la cual expresó su agradecimiento al ser considerado como un presidenciable, pero precisó que no ha decidido si participará o no.

El gobernador de Jalisco calificó de ocioso la lista de AMLO

Enrique de la Madrid

El exsecretario de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sostenido numerosos eventos con distintos grupos para dar a conocer su proyecto, el cual tiene como objetivo primordial obtener la presidencia dentro de dos años

Fue durante una entrevista que calificó al gobierno actual como neoliberal, mientras que se calificó a sí mismo como liberal.

Asimismo, ha señalado que con o sin el Partido Revolucionario Institucional, irá en busca de una alianza.

Gabriel Quadri

El diputado panista, Gabriel Quadri, quien anteriormente ha participado en elecciones presidenciales a través de Nueva Alianza, en contra del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto y Josefina Vásquez Mota.

Informó a través de Twitter que sus aspiraciones ya fueron expresadas al dirigente de su partido, Marko Cortés.

"Le he manifestado a nuestro presidente del PAN, Marko Cortés, mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para el 2024", publicó.

Gabriel Quadri participó anteriormente en la carrera presidencial de 2012

Gustavo de Hoyos

En tanto, el empresario señaló el 13 de octubre su parecer en relación a la decisión de López Obrador de nombrar a los posibles participantes.

"Sobre la #Lista Opositora de López Obrador: Que bueno que tiene claro que siempre estaré del lado correcto: luchando por las libertades y la alternancia en 2024. PD. Lo bueno que no me puede poner por sus balas en la lista del Buró de Crédito”, refirió por medio de Twitter.

Gustavo Madero

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, aseguró que AMLO pretendía distraer a las personas, dado que destapó "corcholatas que no le corresponde". Así mismo, descartó su interés en la presidencia.

“Yo creo que el presidente está tratando de hacer es distraer la atención de la agenda pública destapando ‘corcholatas’ que no le corresponden, metiéndose en cosas que no son de su incumbencia y actuando como un provocador. Yo siento que no es lo que le corresponde a un presidente la república que lo hiciéramos que atendiera mejor los problemas graves de México”, refirió a La Octava.

Juan Carlos Romero

El panista Romero Hicks optó por agradecer al dirigente el reconocimiento de la oposición tras figurar en la lista presentada durante la "mañanera".

“Agradezco al presidente López Obrador el reconocimiento de la oposición que reconstruirá a #México. Somos más de 43 personas las que trabajamos a diario por el país. ¡Claro que nos pondremos de acuerdo!”, escribió Romero Hicks a través de su red social.

José Ángel Gurría

Rubén Moreira fue quien destapó al exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.

“Es bien visto por el PAN y por el PRD, partidos que lo han invitado a varios de sus eventos, porque es un hombre interesante, con amplia trayectoria y experiencia”, afirmó Moreira durante una entrevista para El Financiero.

Kenia López Rabadán

La senadora panista señaló este jueves que Andrés Manuel López Obrador expuso su lista de precandidatos del "bloque opositor" con tal de generar una "cortina de humo" para así "distraer de "su tóxica reforma para destruir el INE".

“Hoy pone una cortina de humo señalando candidaturas porque quiere que nos distraigamos lo más importante señor presidente es que no nos vamos distraer, vamos a seguir defendiendo a las instituciones y vamos a seguir señalando su corrupción”, comentó a través de su video en Twitter

Bajo este panorama, mencionó que AMLO está obsesionado en ocupar el dinero que reciben por corrupción, por lo que le advirtió que "no va a destruir al INE".

Lily Téllez

La senadora perteneciente al Partido Acción Nacional externó su reacción a la lista compartida, legisladora que no ha reservada sus críticas a la Cuarta Transformación.

Fue a través de una gráfica de barras con intención de votos que aseguró superar a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalina, en este rubro.

“La educación vencerá a la corrupción. La educación prevalece sobre el uso ilícito de recursos del erario con fines electorales en favor de Claudia. La educación no se destruye con propaganda. La educación es libertad y será nuestra fuerza ante el Estado narco militar”.

Luis Donaldo Colosio

Al ser nombrado en la lista, Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, señaló que será en 2023 cuando defina su postura sobre postularse o no en la carrera presidencial.

A su vez, dijo que su prioridad actualmente no es ser presidente, sino servir bien en su trabajo.

“No es un no rotundo, pero sí es importante que la gente sepa que mi prioridad no es ser Presidente, mi prioridad es servir bien en mi trabajo y lo voy a hacer siempre de manera muy apegada a mi prioridad o a mi vocación también de ser padre de familia"

"Mi prioridad es servir bien en mi trabajo y lo voy a hacer de manera muy apegada a mi prioridad"

Margarita Zavala

Margarita Zavala aseguró que la oposición cuenta con un gran reto para presentar una candidatura en 2024, con el fin de aminorar la candidatura oficial, la cual estará de la mano por dinero y violaciones a la ley.

Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN esclareció su parecer por medio de Twitter, donde refirió las señalaciones por parte de los hackeos del grupo Guacamaya a la SEDENA,

"En lugar de destapar candidatos de oposición, ¿por qué no mejor aclara la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en #GuacamayaLeaks".

Sin embargo, el dirigente, quien ha destapado a posibles participantes en el ejercicio electoral, afirmó que no se tratan de "corcholatas", sino que son perfiles reconocidos los que se postularán por parte de Acción Nacional.

Marko Cortés le pidió al mandatario aclarar la presunta red de corrupción revelada en los hackeos de la SEDENA y el libro El Rey del Cash

Maru Campos

Marko Cortés destapó a Maru Campos como presidenciable para 2024 durante su visita a la capital de Chihuahua, donde aprovechó la oportunidad para nombrar a otras identidades, tales como Mauricio Kuri, Javier Cabeza de Vaca, Lily Téllez, y Ricardo Anaya.

Campos se desempeña como la gobernadora de Chihuahua desde el 8 de septiembre de 2021.

Mauricio Vila

Por su parte, el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, aseveró que "No se trata de quién quiere, sino de quién puede". Así, señaló que pondrá a disposición de su bancada los resultados que ha logrado durante su administración con el fin de lograr ser presidenciable en los comicios nacionales.

“Todos tenemos que poner de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo; yo confío que los políticos lo que tenemos que dar es resultados y yo lo que quiero poner es a disposición de mi partido los resultados que hemos tenido en Yucatán, el trabajo coordinado que hemos estado desarrollando los tres niveles de gobierno”, indicó durante una entrevista a Quadratín México.

Miguel Ángel Mancera

Al respecto, el senador de la República y coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, se descartó para convertirse en presidenciable de cara al 2024.

Estas declaraciones datan del mes de agosto, cuando se dijo ocupado por estar enfocado en la coalición en conjunto con el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

“Por el momento estamos construyendo eso y nos va a ocupar una buena parte del tiempo. (…) por lo pronto lo que tenemos que hacer es reforzar el gobierno de coalición. Estamos apoyando a todos mis compañeros y me da mucho gusto venir a Michoacán”, sentenció.

