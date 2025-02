C2 en Teocaltiche operaba para el crimen organizado, confirma gobernador de Jalisco

El sistema de videovigilancia C2 instalado en Teocaltiche, Jalisco, era operado por grupos del crimen organizado y uno de los elementos que se encuentran desaparecidos es el controlador de ese C2, señaló Pablo Lemus.

Las Comisarías de Teocaltiche y de Villa Hidalgo se encuentran intervenidas luego de la desaparición de ocho elementos de Teocaltiche que fueron privados de su libertad, de los cuales, luego de localizarse restos en bolsas, ya se confirmó la identidad de cuatro.

Ayer, 62 elementos de ambas corporaciones comparecieron ante la Fiscalía Estatal en calidad de presentados y derivado de sus declaraciones es que se confirma que el C2 operaba en simultáneo para servicio del crimen organizado.

"Una de las cosas que encontramos, por ejemplo, en el municipio de Teocaltiche, fue un C2 de pantalla, digámoslo así, es decir, estaba trabajando paralelamente al escudo urbano estatal y lo que en una primera instancia se advierte es que en realidad ese C2 trabajaba para el crimen organizado, es decir, el propio controlador de ese C2 es una de las personas desaparecidas de los ocho elementos de la policía", explicó el Gobernador Pablo Lemus.

IDENTIFICAN A VÍCTIMAS DE TEOCALTICHE



CONFIRMAN FAMILIARES QUE RESTOS CORRESPONDEN A CUATRO POLICÍAS



La identidad de cuatro de las nueve personas que desaparecieron en Teocaltiche ha sido confirmada de manera preliminar por sus familias. (1-6) pic.twitter.com/4roN6nRhsG — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 21, 2025

Fiscalía de Jalisco investiga a C2 coludido con el crimen organizado

Confirmó que continuará el control de las Comisarías de Teocaltiche y de Villa Hidalgo, cuyos elementos ya rindieron declaración en la Fiscalía y fueron desarmados. Sin embargo, los elementos municipales van a seguir trabajando pero sin armas y bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Estatal de la Guardia Nacional y del Ejército, hasta que se restablezca la paz en la zona.

Respecto a Mario González, líder de una célula delictiva que opera en Teocaltiche, conocida como "Los Herederos", afín al Cártel de Sinaloa, y a quien se señaló en el mensaje que acompañaba las bolsas que contenían los restos de cuatro de los ocho elementos desaparecidos en Teocaltiche, explicó que según la información de la propia alcaldesa de este municipio, Silvia Margarita Villalobos Delgado, Mario tomó posesión como regidor y después solicitó licencia al mismo tiempo, se fue a vivir a los Estados Unidos. No está viviendo en Teocaltiche, por lo tanto no está localizado.

"La información que tenemos y se la pedí yo directamente a la presidenta municipal, todo parece indicar que desde que tomó posesión como regidor y después solicitó licencia al mismo tiempo, se fue a vivir a los Estados Unidos. No está viviendo en Teocaltiche, por lo tanto no está localizado. Quiero aquí también dejar muy claro que la presidenta municipal actual de Teocaltiche no tiene nada que ver con esta situación, es una cuestión que le heredaron", comentó.

