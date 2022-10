Crean lencería para mujeres mastectomizadas

Guadalajara.- Una mujer mastectomizada puede sentirse sexy y contenta consigo misma. Karla, estaba cansada de rellenar una de las copas de su brassier y que la tela le molestara en la cicatriz post-operatoria, así que solicitó en la fábrica de lencería que le hicieran ropa íntima especial. Así nació la lencería 'unichichi'. Muchas mujeres que no deseaban la reconstrucción de su seno tras una cirugía hicieron popular este producto.

"Los bralettes tienen una sola copa, es una línea de lencería para las mujeres que tuvieron una mastectomía. Y la idea surgió cuando Karla Barajas a quien le habían extirpado uno de sus senos, se negaba a usar ropa interior con dos copas, cuando no era la realidad de su cuerpo. Ella no se quiere reconstruir porque 'así está bien' y 'así es feliz'. Así que diseñamos el brassier de una sola copa que le hiciera sentir cómoda, bella, empoderada y espectacular. Le nombramos bralette unichichi",

comentó Karen, empresaria tapatía.

La mastectomía es una cirugía en la que se extirpa el seno por completo, principalmente por tumores cancerígenos. El diseño de esta lencería tiene dos años y ha encontrado su lugar en el mercado.

"Sí ha gustado el bralette unichichi. Este diseño deja ver la cicatriz en el cuerpo de la mujer donde se encontraba su seno antes del cáncer. A la gente le impresiona mucho, especialmente fotos en redes sociales. Pero todas tenemos el derecho a sentirnos bonitas. La mastectomía no es algo que esconder. Aunque nadie te vea, cuando te quitas la blusa y te ves bonita, lo sientes cómodo, no te molesta el encaje en la cicatriz. Nos adaptamos a todos los cuerpos porque también hay mujeres que llegan y se quejan de que tienen un seno más grande que otro, entonces hacemos la copa en su talla necesaria".

El cáncer de mama también aparece en plena juventud

Cada vez más jovencitas ingresan a la lista de víctimas del cáncer de mama, aunque según estadísticas este padecimiento ataca mayoritariamente a mujeres que superan los 40 años de edad, ahora ya se ve en veinteañeras y adolescentes acudiendo a oncología para ser atendidas. En Jalisco, mueren diez mujeres cada semana a causa del cáncer mamario; mientras que a nivel nacional son entre 22 a 30 féminas las que pierden cada día la batalla contra la enfermedad.

"Se presenta en 2.3 millones de mujeres como casos nuevos anualmente. La edad promedio de diagnóstico es menor. Cada vez hay más cáncer genético de mama. En la actualidad se estima entre 12 a 15% de las mujeres que tienen este tipo de gen y que les hace predisposición. También, la hipótesis de que la alimentación está contribuyendo. Sí ha mejorado la detección temprana, en el estadío 1 o 2 de la enfermedad (de 4 estadíos) tiene una probabilidad de curación por arriba del 80%", apuntó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.

Se consideran otros factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, el principal es ser mujer, tener más de 40 años y haber comenzado a menstruar antes de los 12 años, contar con antecedentes de cáncer en la familia, haber padecido carcinoma lobulillar localizado o hiperplasia atípica de la mama, estar expuesta a radiaciones, padecer obesidad, alcoholismo y tabaquismo.

La Fundación Voluntarias contra el Cáncer brinda acompañamiento psico-neuro-endocrinológico a las mujeres que enfrentan el cáncer. Se ha brindado apoyo a 320 mujeres a quienes se les practicó la mastectomía a ser reconstruidas gratuitamente.

"Hemos podido reconstruir a 320 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. Desde 2009 les brindamos acompañamiento emocional. Como terapeuta, me di cuenta de la necesidad de estas cirugías reconstructivas, no en todos los casos obviamente, para que ellas puedan sentirse totalmente sanas. Algunas no se quieren ver al espejo para no verse mutiladas. Eso (desánimo) atrae de nuevo a la enfermedad, entonces lo que necesitamos es apoyarlas, empoderarlas, hacer toda una reconstrucción desde nivel emocional para poder culminar con una física, la cirugía que es costosa porque no es sólo una, son dos o tres procedimientos quirúrgicos. Nosotros mediante cenas-galas hemos podido ayudarlas", expuso su presidenta Esther Cisneros.

Vencer al cáncer hasta en tres caídas

Pocos días antes de su cumpleaños 41, Paty se detectó una bolita en el seno, sus temores se confirmaron, era cáncer mamario. Ella como jefa de familia, tras quedar viuda y atender a dos hijas, se preguntaba cómo iba a salir adelante en su tratamiento, en su trabajo como comerciante y además, su labor en la casa. Ella decidió callar lo que le pasaba porque su hija mayor estaba embarazada, con riesgo de aborto.

"Era el sostén de la casa. Pero tuve que callar, mi hija tenía embarazo de alto riesgo, no podía darle malas noticias, se lo oculté hasta que iba casi a ingresar a cirugía. Y en el trabajo, cuando se dieron cuenta que tenía cáncer me despidieron: '¿quién le va a dar trabajo a alguien con cáncer?', me dijeron. ¡Fue terrible! Encontré un trabajo, podía ir de vez en cuando. El jefe era muy bueno, me apoyó dándome mi sueldo aunque a veces no podía ir por mi tratamiento. Fue una manera de sobrevivir en medio de un caos", dijo a El Heraldo de México.

Hoy, Paty ha vencido la enfermedad en tres ocasiones y sigue luchando por vivir y recuerda las mujeres que recién han sido diagnosticadas con la enfermedad: "un cáncer ya no es sinónimo de muerte. La ciencia y la tecnología han avanzado mucho y si el cáncer es detectado a tiempo, los tratamientos son menos agresivos y menos costosos. Las redes de apoyo son importantes, por eso ahora yo brindo acompañamiento emocional".

El mantra de Paty luego de que el cáncer la ha retado en tres ocasiones, es: ¡Hoy estoy viva, mañana no sé, así que a disfrutar!

Por su parte, Victoria recuerda la primera vez que le diagnosticaron el cáncer, tenía 33 años de edad: "Fue de alto grado de malignidad. Fue muy duro, sentí como si me hubieran desconectado del mundo, no quería comer, no quería dormir, no quería saber nada de nada y de nadie. Acudí

a grupos de ayuda y poco a poco fuí aceptándolo. Lo vencí. Pero a los cinco años, me regresa en el esófago y estoy en tratamiento, tengo secuelas fuertes que me llevan al hospital. Soy una mujer muy disciplinada. Soy psicóloga y mamá de tres hijos".



Hoy, Victoria ha recuperado los deseos de vivir, disfruta cada día y ayuda a otras mujeres emocionalmente para poder manejar y superar la enfermedad.

Cáncer de mama en varones

Aunque los índices son de apenas 1%, los varones también llegan a padecer cáncer de mama. En 2018 fallecieron siete por esta enfermedad, en Jalisco. En ellos, tras conocer el diagnóstico, primero se enfrentan a la negación, la incredulidad, el estado de shock. Sin embargo, actuar rápido y recibir tratamiento puede salvarles la vida. El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen subraya que en todos los casos, sean hombres o mujeres, es de suma importancia el apoyo que brinde la familia.

Datos de alerta

Observar en el seno retracción de la piel o retracción del pezón, secreciones o cambios de coloración, puede verse un nódulo en la mama, la axila o la clavícula, que es hasta donde llega el tejido mamario.

Desfile: 60 mujeres sobrevivientes al cáncer o aún en tratamiento fueron las modelos en una pasarela a beneficio de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer A.C.

Body painted: Paty fue modelo de body painted para expresar que cada cicatriz de cirugías mamarias es un recordatorio de triunfo contra la enfermedad.

Maniquí: Karen, directora de La Bralette, muestra maniquí con lencería unichichi

