Militares estarán en las calles hasta 2028: diputados aprueban reforma para dejar la seguridad en manos del Ejército

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, prolongar hasta el 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en todo el país.

Entre acusaciones y señalamientos e incluso propuestas para leer los libros “Felipe el Oscuro”, “El Señor de la Muerte” y “El Rey de Cash”, entre otros, los legisladores manifestaron su oposición y apoyo a la propuesta que modificó el Senado de la República.

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pidió respaldar los cambios hechos por la Cámara de Senadores y llamó a los legisladores a permitir que México profesionalice sus policías locales a la par de la consolidación de la Guardia Nacional, porque en estos momentos, reconoció, no pueden enfrentar a la criminalidad.

“Si bien los municipios requieren de su propia policía para hacer cumplir sus reglamentos, en este momento creo que no podrían enfrentar a una fuerza enemiga de criminalidad organizada que tiene una capacidad terrible de fuego, de desplazamiento, de agresión y de corrupción”, expresó.

Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano señaló que, con la propuesta, les garantizan impunidad a políticos investigados por corrupción e intentan ocultar su fracaso para combatir la inseguridad y el aumento de muertes y desapariciones, pero principalmente, buscan garantizar su continuidad en los comicios presidenciales del 2024.

“El objetivo de la militarización sumada a la reforma electoral, es intentar robarse las elecciones del 24 porque saben que van a perder, porque saben que están en la última etapa de que el pueblo pueda aguantar que fracasaron en seguridad pública, fracasaron en economía, fracasaron en combatir la pobreza y disminuir la desigualdad, fracasaron en defender el medio ambiente”, resaltó.

Por su parte, Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, dejó en claro que, lo que busca Morena con esta minuta, es tapar la falta de una estrategia de seguridad que tiene el Gobierno Federal que ha caído en un Estado Fallido.

“Tenemos muchos ejemplos de que la estrategia no funciona y lo que hoy se solicita que se vote, es que se amplíe este periodo. El monopolio del uso legítimo de la violencia es sin duda, el atributo más preciado del estado; cuando este monopolio es arrebatado por grupos de interés estamos hablando, y hay que decirlo así de un estado fallido con el crimen organizado en las calles, con órdenes por liberar a los hijos de capos, más de 130 mil asesinatos”, expuso.

Se manifiestan

Con carteles en mano en los que se leí “Si a la Democracia", “Si al respeto de la Constitución” y “Si a la policía civil”, el Partido Acción Nacional (PAN)subió a tribuna a manifestar su rechazo a que las Fuerzas Armadas se mantengan en las tareas de seguridad pública, lo que fue criticado por Oscar Cantón Zetina, diputado federal de Morena.

"Y ustedes lo que sí también deben poner en sus pancartas es “Si al cinismo, s a la hipocresía, sí a la traición a la Patria porque eso es lo que significa; esa es la derecha rancia echada a perder que tiene este país y que no tiene futuro, aunque haya tenido pasado en la historia nacional”, expresó.

Antes, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de Movimiento Ciudadano intentó detener la discusión al presentar una moción suspensiva, momento que aprovechó para criticar la postura del Gobierno Federal en el tema de la violencia, sobre todo después de que se han revelado los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No estamos en el mismo lugar que estábamos el 14 de septiembre. México es un país más inseguro; México ha sufrido el ataque a su seguridad nacional más grave que hemos tenido en los últimos años en la época reciente de este país. La vulneración a la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente ha confirmado que es una estrategia fallida, sino que el enfoque con el que se enfrenta el crimen, la impunidad y la violencia está condenada al fracaso”, dijo.

Eduardo Zarzosa del PRI, aclaró que, con el apoyo a la minuta, no miran a favor de Morena, y que no se está militarizando nada, ya que lo único que hacen es prolongar la estancia del Ejército para que pueda hacer labores de seguridad, porque estamos convencidos que cuatro años no son suficientes.

Llamó a no cerrar la puerta porque “arrieros somos y en el camino andamos, y tal vez nos vamos a necesitar”, aunque aclaró que el PRI no permitirá más ofensas.

“Pero lo que no vamos a permitir y que quede muy claro, es que nos sigan insultando, que sigan insultando al PRI, que sigan insultando a los militantes y que sigan insultando a nuestra dirigencia. Vamos a poner el pecho por delante para defender al PRI y para defender a México, que quede muy claro”, externó.

A solicitud de la autoridad civil

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, establece que las labores de las fuerzas armadas serán única y exclusivamente a solicitud de la autoridad civil. El Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional informará al Consejo Nacional de Seguridad Pública el grado de avance en el diagnóstico sobre el estado de la Guardia Nacional y las policías en los estados.

También, a partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

El fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.

Se precisa que los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin, y se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa.

La minuta se envía a los 32 congresos locales para que sea discutida y aprobada. Requiere que, al menos en 17 entidades federativas se apruebe para que el ejecutivo federal lo promulgue en el Diario Oficial de la Federación.

