Ebrard: en un año del Entendimiento Bicentenario se decomisaron 32,000 armas y 235 toneladas de drogas

Al arrancar la reunión en Washington del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad de México-Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard resaltó que el primer año del Acuerdo Bicentenario de ambas naciones ha dado como resultado un fuerte golpe a la delincuencia transnacional, con más de 32 mil armas de fuego decomisadas y más de 253 toneladas de drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína.

“Con estos resultados lo que debemos hacer el año entrante es hacer todavía más que reduzca la violencia y evitemos que lleguen drogas a personas en México o en Estados Unidos”, dijo en la reunión con funcionarios como Antonhy Blinken, secretario de estado del vecino país.

Al respecto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, convocó a los funcionarios de ambos países, entre ellos a su par el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a poner todas las capacidades de sus países para combatir el crimen, abatir la violencia y garantizar la paz no sólo en sus países sino en toda América.

Dijo que el Entendimiento Bicentenario “nos ha permitido trabajar de una manera coordinada y acordar esta colaboración sin condicionamientos, por eso resaltamos que este instrumento suma a la pacificación de nuestros países o de nuestro país”.

Marcelo Ebrard presumió los logros del Entendimiento Bicentenario

FOTO: Iván Evair Saladaña

“Y ambas naciones estamos obligadas al trabajo conjunto porque tenemos una responsabilidad compartida para combatir el crimen organizado transnacional que de este lado en Estados Unidos produce muertes por sobredosis de drogas y en México genera homicidios violentos ligados al trasiego de enervantes", abundó.

“Sigamos pues trabajando de manera coordinada, poniendo en práctica, como hasta ahora hemos hecho, las capacidades de nuestros Estados para disminuir la incidencia de delitos, inhibir la actuación de grupos criminales y abonar a la construcción de la paz en América. Por eso México y Estados Unidos estamos unidos por la paz porque tenemos una relación bilateral de hermandad muy fuerte porque somos vecinos, somos socios y también en muchas regiones somos familia”, dijo.

Golpe a la delincuencia

Durante la presente reunión, ambos gobiernos pactarán el plan conjunto de acción por la seguridad 2022-2023. Destacó que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador “puso en marcha una estrategia de seguridad nueva desde que llegó al gobierno”, la cual se enfoca en atender las causas de la inseguridad dándole empleo a los jóvenes y expandiendo a la Guardia Nacional para que por primera vez en el país haya una policía federal en todos los estados.

Marcelo Ebrard aplaudió el trabajo coordinado entre ambos países

FOTO: Iván Evair Saldaña

Sin embargo, destacó como pieza clave la colaboración de Estados Unidos en seguridad a través del Entendimiento Bicentenario.

“¿Qué se ha logrado en este año? Bueno, hay el decomiso de 32 mil armas. ¿Cómo lo vemos nosotros en México?, tenemos por primera vez en años una reducción de homicidios, más o menos del 9.2 por ciento. Si esas 32 mil armas estuvieran en México y no hubiéramos trabajado juntos no tendríamos una reducción del 9.2 por ciento, esas 32 mil armas significan 17 millones de cartuchos y cada cartucho puede matar a alguien en México. No sólo es una cifra, son personas a las que les estamos salvando la vida y no podríamos hacerlo si no trabajáramos juntos”, expuso.

También se ha logrado detener cinco toneladas de sustancias y precursores químicos, incluidos fentanilo, 154 toneladas de metanfetaminas y 94 toneladas de cocaína vía terrestre y aérea.

