FOTO: papá de Debanhi Escobar se hace tatuaje con la cara de su hija a seis meses de su feminicidio

Han pasado más de seis meses desde que uno de los casos de feminicidio más sonados e indignantes cimbró a los mexicanos e incluso se dio a conocer como una noticia internacional, se trata de la desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar, una joven de Monterrey, Nuevo León, que desapareció un 8 de abril luego que descendió de un taxi por aplicación en la carretera de Nuevo Laredo, 13 días después fue encontrada sin vida en la cisterna de un hotel.

El atroz suceso paralizó a los medios de comunicación y las autoridades en México, esto debido a la extensa búsqueda de más de 10 días encabezada por las autoridades, pero sobre todo por el férreo carácter de su buscador principal, se trata de Mario Escobar, el padre de Debanhi, quien ahora ha decidido llevar a su hija en la piel a través de un tatuaje, esto como un recordatorio de justicia, pues en más de una ocasión ha cuestionado la forma en la que operan las leyes y autoridades en el país.

El tatuaje duró más de 10 horas. Foto:Especial

A través de sus redes sociales, el padre de Debanhi mostró el proceso de su tatuaje, el cual duró alrededor de 10 horas y a pesar de que reconoció que fue algo doloroso, lo cierto es que destacó que valió la pena cada centímetro de tinta en su piel, pues es un homenaje a su hija, además de que es un recordatorio constante de que nunca dejará de luchar porque se haga justicia y los responsables de la muerte de la adolescente paguen por el atroz crimen.

Un recordatorio de justicia que lleva en la piel

“Este no es solamente un tatuaje, es un recordatorio de justicia y es un honor llevarla tatuada en el brazo porque siempre la he tenido en mi corazón; mi esposa y yo decidimos entre los dos no fue cosa de uno el hacerse este tatuaje”, aseveró a través de un video. De acuerdo con lo que se sabe, el diseño y la ejecución de este tatuaje fue realizado en un estudio ubicado en Apodaca, municipio de la zona metropolitana de Monterrey.

Al cumplirse medio año desde la última vez que su hija fue vista con vida, los padres de Debanhi colocaron una cruz afuera del Motel Nueva Castilla, esto el pasado 7 de octubre luego de llegar a un acuerdo con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Es de recordar que la estudiante de 18 años fue reportada como desaparecida un 9 de abril luego de que un taxi por aplicación la dejó en medio de la carretera Monterrey-Laredo esto en el municipio de Escobedo, posteriormente ella estuvo 13 días sin que se supiera de su paradero y luego su cuerpo, presuntamente, fue sembrado en la cisterna del motel el 21 de abril.

