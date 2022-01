Posesión de armas es un riesgo para la seguridad de la familia; señala Martí Batres

La posesión de armas en los hogares son un riesgo para la seguridad de la familia, aseguró el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.

Durante el inicio de la acción institucional “Sí al Desarme, Sí a la Paz” 2022 en el Zócalo, el encargado de gobernabilidad en la capital del país afirmó que es erróneo pensar que estos artefactos funcionan para defenderse.

“Queremos que la gente no resuelva sus problemas con violencia y queremos quitar de por medio los instrumentos de la violencia. En los hogares no debe haber armas, no deben usarse armas, es erróneo pensar que las armas sirven para defenderse, ¡no!, las armas no ayudan a la seguridad de la familia, las armas son un riesgo para la seguridad de la familia.

“En un lugar donde hay armas, finalmente si estas se utilizan generalmente son contra alguno de los integrantes del núcleo familiar o contra vecinas y vecinos”, explicó

Señaló que existe el cálculo de que, del total de los homicidios, el 70 por ciento ocurre por utilización de armas de fuego, y se calcula también que, del total de los homicidios en la Ciudad de México, el 30 por ciento ocurre por riñas en hogares y barrios.

“Eso quiere decir que si quitamos esas armas podemos disminuir los riesgos de homicidios que se desarrollan en un contexto de riña familiar o barrial, especialmente de riña barrial”, afirmó.

A través de esta acción de Gobierno se han retirado de las calles de la Ciudad de México más de 7 mil armas.

En el acto lo acompañaron un representante de la SEDENA; el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés; el coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación de SECTEI, Paulo César Martínez; el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, Pablo Vázquez; entre otros.

SSB

SIGUE LEYENDO

Relaciones Exteriores busca indemnización de 16 mil millones de dólares por tráfico ilegal de armas de EU a México

IECM no debió gastarse prerrogativas; recursos adicionales sería adelanto de su presupuesto: Martí Batres